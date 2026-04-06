김부겸 “TK행정통합, 실익 중심으로 재추진…10조 지원 끌어낼 것” [6∙3의 선택]

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 최근 동력을 상실한 대구∙경북(TK) 행정통합과 관련해 "실익 중심의 조속한 재추진"을 강력히 주장하며 정면 돌파를 선언했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보. 연합뉴스

김 후보는 6일 대구 중구에서 열린 기자간담회에서 “행정통합의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다”며 중앙정부로부터 파격적인 대규모 재정 지원을 이끌어내야 한다는 구상을 구체화했다.

그는 간담회에서 통합 무산에 대한 책임 공방보다는 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 점을 거듭 강조했다. 김 후보는 “어떤 형태로든 중앙정부로부터 지원금 10조원이라도 받아내야 한다는 관점”이라며 차기 정권에서 지원 보장이 불확실해지기 전에 속도감 있게 통합을 추진해야 한다고 목소리를 높였다.

김 후보는 통합의 진정성을 보이겠다며 ‘배수진’을 쳤다. 그는 2년 뒤 총선에 맞춰 통합 단체장을 선출하는 방안을 언급하며, “필요하다면 내 임기를 단축하는 감수하더라도 반드시 통합의 물꼬를 트겠다”는 강한 의지를 내비쳤다.

지역 최대 현안인 대구∙경북 통합신공항 사업에 대해서도 날 선 비판과 대안을 동시에 내놨다. 김 후보는 기존의 ‘기부 대 양여’ 방식은 명백한 한계가 있다고 지적하며, “우선 국가 돈을 빌려 땅부터 확보해야 사업이 진행될 수 있다”고 진단했다. 이를 위해 공공자금관리기금(공자기금)을 선제적으로 투입해 사업의 교착 상태를 풀어야 한다고 제안했다.

최근 지역 내 논란이 된 동대구역 박정희 전 대통령 동상 설치에 대해서는 “관련 자료를 면밀히 검토해야 한다”며 신중한 태도를 유지했다. 또한 대구권 취수원 이전 문제와 관련해서는 “정부의 강변여과수 조사 결과가 나오는 대로 그에 따른 합리적 해법을 찾겠다”는 입장을 밝혔다.