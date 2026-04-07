게임·e스포츠 선수 최초 …‘페이커’ 기념우표 10월 발행

리그 오브 레전드(LoL) 역대 최고 선수로 불리는 ‘페이커’ 이상혁(29·사진)을 모델로 한 기념우표가 발행된다. 게임·e스포츠 선수로는 첫 사례다.



과학기술정보통신부 우정사업본부는 e스포츠 선수 최초로 체육훈장 최고 등급인 청룡장을 받은 이씨의 기념우표를 10월 발행한다고 6일 공고했다. 기념우표는 국가적 기념 인물이나 국민 정서 함양 등을 위해 발행한다. 2023년엔 방탄소년단(BTS) 데뷔 10주년을 맞아 기념우표 10종 150만장이 발행된 바 있다.



올해 제주도 오름, 프린세스 캐치 티니핑, K팝(POP), 6·10 만세운동, 한국프로야구(KBO) 리그 등 16건을 발행할 계획이었는데 한 건이 더 추가됐다.