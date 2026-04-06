"미·이란, 45일 휴전안 협상 중…48시간 내 합의 가능성 희박"

미 온라인매체 액시오스 보도

美 액시오스 보도…"막판 2단계 종전안 논의 중"

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 이란과의 협상 시한 마감이 임박한 가운데 미국과 이란, 역내 중재국들이 45일 동안 휴전안을 놓고 막판 협상을 벌이고 있다는 보도가 나왔다.

미 온라인매체 액시오스는 5일(현지시간) 미국과 이란이 파키스탄과 이집트 등 중재국을 통해 간접 협상을 진행 중이며 1단계 45일 휴전에 이어 2단계 전쟁 종식 협상이라는 2단계 접근법을 핵심적으로 논의하고 있다고 전했다.

협상은 파키스탄, 이집트, 튀르키예 등 중재국들을 통한 간접 채널과 트럼프 대통령 특사 스티브 윗코프, 아바스 아라그치 이란 외무장관 간 문자 메시지 채널을 통해 진행되고 있다고 소식통 4명은 액시오스에 전했다.

최대 쟁점은 호르무즈 해협 재개방과 이란의 고농축 우라늄 처리 문제다.

소식통들에 따르면 이란은 이 두 사안을 핵심 협상 카드로 보고 있어 45일 휴전만을 대가로 이를 완전히 포기하지 않겠다는 입장이다.

또 이란 측은 중재국들에 가자지구나 레바논처럼 서류상 휴전만 존재하고 미국과 이스라엘이 원할 때마다 다시 공격하는 상황은 원치 않는다는 점을 분명히 했다고 한다.

이에 따라 중재국들은 1단계에서 이란이 호르무즈 해협 재개방과 이란의 고농축 우라늄 처리 문제에서 부분적인 조치를 취할 수 있을지 타진하는 한편, 미국 측에는 휴전이 일시적 조치에 그치지 않고 전쟁이 재개되지 않을 것이라는 보장을 제공할 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

중재국들은 호르무즈 해협의 완전한 재개방과 이란의 고농축 우라늄 처리 문제는 국외 반출·희석을 포함해 최종 합의 단계에서 다뤄질 사안이라고 보고 있다고 액시오스는 짚었다.

액시오스는 중재국들이 특히 이란 에너지 인프라에 대한 미·이스라엘의 공격이 현실화할 경우, 이에 대한 이란의 보복이 걸프 국가들의 석유·수자원 시설에 파괴적인 결과를 가져올 수 있다고 우려하고 있다고 전했다.

중재국들은 이란 측에 더 이상 시간을 끌 여유가 없으며 향후 48시간이 대규모 파괴를 막을 수 있는 마지막 기회라고 강조하고 있다고 액시오스는 설명했다.

다만 소식통들은 앞으로 48시간 안에 부분적인 합의에 도달할 가능성은 높지 않을 것으로 보고 있다.

액시오스는 트럼프 대통령이 공격 유예를 오는 8일 오후 8시(한국시간 9일 오전 9시)를 제시한 데 대해서는 이번 시한 연장이 합의 도출을 위한 마지막 기회를 주기 위한 조치였다고 설명했다.

소식통 2명은 액시오스에 이란 에너지 시설을 겨냥한 대규모 미·이스라엘 폭격 작전 계획이 이미 준비돼 있다고 전했다．