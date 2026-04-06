‘컷오프’ 박승호 “사법리스크 후보 포항시장되면 ‘식물시장’ 우려” [6·3의 선택]

6·3 지방선거 국민의힘 포항시장 후보자 선출을 위한 공천에서 배제(컷오프)된 박승호 전 포항시장은 6일 오전 기자회견을 열고 “공직선거법 위반 등 사법리스크를 가진 박용선 국민의힘 포항시장 후보에 대한 수사가 진행될 경우 포항시장이 자칫 ‘식물시장’ 상태가 될 수 있어 걱정이 앞선다”고 밝혔다.

6·3 지방선거 국민의힘 포항시장 후보자 선출을 위한 공천에서 컷오프된 박승호 전 포항시장은 6일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 박용선 국민의힘 포항시장 후보의 사법리스크를 비판하고 있다. 박승호 캠프 제공

박 전 시장은 “시장이 수사 대응과 재판 준비에 매달리게 되면 시정 동력은 급격히 떨어질 수밖에 없고, 행정과 경제 전반이 큰 타격을 받는다”라면서 “시장실이 정책 결정의 장소가 아니라 변호인 접견실로 전락하게 된다”고 지적했다. 그러면서 “공무원들은 수사 대상인 시장 밑에서 책임질 일을 하지 않으려 하고, 대규모 프로젝트나 민감한 현안 결제 지연 등 행정이 사실상 ‘올스톱’ 상태가 될 것”이라고 깊은 우려를 전했다.

박 전 시장은 “사법리스크를 안고 임기를 시작하는 시장은 도시 신뢰도와 투자 매력까지 떨어뜨릴 수 있다”며 “최악의 경우 재선거 비용은 물론 장기간의 행정 공백에 따른 피해까지 시민 부담으로 돌아온다. 포항을 불확실성의 늪에 빠뜨릴 후보가 아니라 안정적으로 시정을 이끌 검증된 리더가 필요하다”고 강조했다.

특히 “포항의 정의와 시민의 선택이 되살아나도록 무소속 출마 등을 포함해 모든 가능성을 열어두겠다”고 말해온 박 전 시장은 이날 기자회견에서는 무소속 출마 의사를 묻는 질문에 명확하게 답변하지 않았다.

그는 “조만간에 결심이 서면 밝히겠다”고 입장을 밝힌 가운데 지역 정가에서는 김병욱 전 국회의원과의 연대를 통한 무소속 출마를 기정사실로 받아들여지는 분위기다.