“급변하는 시대, 신문 핵심기능 더 중요해져”

70회 신문의 날 기념 세미나 개최

“역사적 순간 포착… 본질 되살려야”

기술의 발달과 시대의 변화 속에서도 역사적으로 중요한 순간을 포착하고 기록해온 신문의 본질을 되살려야 한다는 지적이 나왔다.



한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회 등 언론 3단체가 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 개최한 ‘제70회 신문의 날 기념 세미나’에서 기조 강연을 맡은 이민규(사진) 중앙대 미디어커뮤니케이션학과 교수는 신문이 가진 고유한 힘으로 ‘기록 저널리즘’을 꼽았다.



이 교수는 최근 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연 당시 발행된 신문 호외가 팬들 사이에서 소장 가치가 높은 ‘굿즈’로 인기를 끈 현상을 언급하며 “디지털 스트리밍은 순간을 전달하지만, 신문은 특정 순간이 역사적으로 중요함을 선언하는 물리적 증거”라고 설명했다. 그러면서 “신문의 힘은 종이 그 자체가 아니라, 공공적 기록, 편집 책임, 검증, 설명, 해석, 그리고 사회적 신뢰를 조직하는 능력에 있다”며 “시간이 지날수록 매체 형식은 달라졌지만 이 핵심 기능은 오히려 더 중요해졌다”고 짚었다.



‘신문의 날 70회: 역사의 기록, 미래의 비전’을 주제로 한 이번 세미나는 신문의 사회적 역할과 가치를 재조명하고 급변하는 미디어 환경 속에서 신문 저널리즘이 나아갈 방향을 모색하기 위해 마련됐다.



‘신문 저널리즘의 청사진’을 주제로 한 발표에서 김위근 퍼블리시 최고연구책임자는 “신문사가 단순한 콘텐츠 생산자를 넘어 ‘기술 기반의 미디어 기업’으로 정체성을 회복해야 한다”며 “모든 뉴스 미디어 및 플랫폼이 통합·융합되는 현실을 반영해 기존 언론매체 중심의 법률을 뉴스 콘텐츠 중심의 ‘뉴스콘텐츠법’(가칭)으로 전환해야 한다”고 제언했다.