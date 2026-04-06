靑 “남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인…한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를”

청와대는 6일 ‘북한 무인기 침투 사건’ 관련 이재명 대통령의 유감 표명을 두고 김여정 북한 노동당 총무부장이 즉각 화답한 데 대해 “이번 남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다”는 입장을 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 “정부는 한반도 평화 공존을 향한 노력을 지속해 나갈 것”이라며 이같이 밝혔다.

김여정 조선노동당 부부장. 노동신문·뉴스1

앞서 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의 모두발언에서 “이런 대북 도발 행위를 했다는 사실이 매우 안타깝다”며 “불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해서 북측에 유감의 뜻을 표한다”고 언급했다. 또 “대한민국 헌법과 법률은 개인들이 사적으로 북측에 도발을 하는 행위를 금지하고 있다”며 “국가 전략상 필요에 따라서 그런 일이 생기는 것도 극도로 신중해야 한다”고 강조했다. 관계 부처에는 유사 사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 당장 집행 가능한 조치를 신속하게 취해달라고 지시했다.

이에 김 부장은 이날 저녁 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 이 대통령을 향해 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 화답했다. 김 부장은 “대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고, 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다”고 했다. 그는 다만 “한국측은 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말로만 외울 것이 아니라 자기의 안전을 위해서도 조선민주주의인민공화국에 대한 무모한 일체의 도발행위를 중지하며 그 어떤 접촉시도도 단념해야 할 것”이라며 남북 대화에는 여전히 선을 그었다.