수습됐나 싶었는데 ‘아직’…여야 모두 충북지사 경선 후유증 [뉴스+]

6·3 지방선거가 두 달도 채 남지 않은 가운데 충북지사 경선을 둘러싼 후유증이 가시지 않고 있다. 더불어민주당은 경선에서 탈락한 노영민 전 대통령 비서실장이 재심을 신청했고, 국민의힘은 법원 결정으로 원점으로 돌아간 경선을 놓고 초반부터 불공정 논란이 제기됐다.

민주당 충북지사로 선출된 신용한 지방시대위원회 부위원장은 6일 충북도청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 “경선 과정에서 끝까지 선의의 경쟁을 한 노영민·송기섭·한범덕 후보에게 진심 어린 경의와 감사를 표한다”며 “새로운 미래 충북을 위해 뜨거운 원팀으로 승리하겠다”고 다짐했다.

노영민 전 대통령 비서실장(왼쪽)과 김영환 충북지사. 뉴시스

하지만 노 전 실장은 이날 중앙당에 재심을 청구한 것으로 확인됐다. 노 전 실장 측은 “신 부위원장이 유출된 당원명부를 활용한 정황이나 지역위원장이 공천권을 무기로 특정 후보에 대해 선거운동을 시켰다는 의혹 제보가 있었다”며 불공정 경선 가능성을 제기한 것으로 전해졌다.

비교적 순항해온 민주당 광역단체장 경선에서 재심 신청이 나온 것은 이번 처음이다. 재심 결과에 따라 야당에 이어 여당도 공천 파열음이 새어 나올 수 있다는 우려가 제기된다. 앞서 민주당 충북도당은 당원명부 유출 의혹이 제기되며 이광희 충북도당위원장이 사퇴했고, 공천 심사도 중앙당에 이관한 바 있다.

국민의힘은 김영환 충북지사에 대한 공천 배제(컷오프)가 법원의 가처분 신청으로 제동이 걸리면서 원점이 된 상태다. 기존에 경선 후보로 등록한 윤갑근 변호사 외에 사퇴했던 윤희근 전 경찰청장도 복귀해 레이스에 합류했다. 국민의힘 공천관리위원회는 윤 변호사와 윤 전 경찰청장의 맞대결에서 승리한 후보가 현역인 김 지사와 맞붙는 ‘한국시리즈 경선’ 방식을 도입하기로 했다. 이에 윤 변호사는 불공정한 경선 절차를 공정으로 되돌리는 과정에서 새로운 불공정이 만들어졌다고 반발했다.

윤 변호사는 이날 충북도청에서 기자들과 만난 자리에서 “법원의 컷오프 가처분 인용은 단지 김 지사의 컷오프 효력을 정지하고 공천 신청자로서의 위치를 바로잡는 절차였다”며 “이미 사퇴해 후보 자격을 상실한 사람들에게 경선 기회를 제공하는 것은 공정하지 않다”고 주장했다. 그는 “민주당 후보는 본선 운동을 위해 달려나가고 있는데, 우리는 한가하게 예비후보끼리 앉아서 토론하고 있을 때가 아니다”면서 3인 원샷 경선으로 일정을 단축해야 한다고 요구했다.

국민의힘은 충북지사 예비경선의 투표를 오는 15∼16일 진행한 뒤 25∼26일 본경선 투표를 거쳐 27일 최종 후보를 발표할 계획이다.