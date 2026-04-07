李대통령, 7일 정청래·장동혁과 회담…중동발 위기 대응 논의

원내대표·국무총리·靑비서실장 등 참석…7개월만에 청와대 회동

이재명 대통령은 7일 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표를 청와대로 초청해 중동발 민생경제 위기를 극복할 방안을 협의한다.



세 사람의 '여야정 민생경제 협의체 회담'은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 열릴 예정이다.

이재명 대통령(가운데), 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표. 대통령실 제공

민주당 한병도·국민의힘 송언석 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 청와대 정무수석도 함께한다.



별도 의제 제한은 없다. 다만 홍 수석은 지난 3일 회담 개최 사실을 알리며 "중동 전쟁에 따른 경제 상황이 주로 다뤄지지 않겠느냐"고 예상했다.



이 대통령은 추가경정예산안 및 민생법안 처리에 관한 국회의 협조를 요청할 것으로 보인다.



이밖에 개헌이나 부동산 정책 등에 대해 폭넓은 대화가 오갈 가능성도 있다.



반면 장 대표는 전날 "대한민국의 경제를 위해, 국민의 삶을 위해서 진심 어린 제안을 할 것"이라며 추경 일부 사업 예산 삭감 등을 요구할 것이라고 예고한 바 있다.



이 대통령과 정 대표, 장 대표가 청와대에서 만나는 것은 작년 9월 8일 오찬 이후 약 7개월 만이다.

<연합>