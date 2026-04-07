신동엽, 카이 성정체성 오해…"남자한테 오일 발라주더라"

방송인 신동엽이 그룹 엑소 카이를 오해했던 일화를 전했다.
6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에서는 신동엽이 게스트로 출연해 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이를 만났다.
이날 신동엽은 과거 괌의 한 해수욕장에서 카이를 우연히 만난 적 있었다고 말했다.
그는 "가족이랑 괌으로 놀러 갔을 때다. 아내가 일본어를 할 줄 아는데 일본 여성 두 분이 카이 얘기를 하는 것을 듣고 카이가 그 해수욕장에 있다는 것을 알게 됐다"고 회상했다.
이어 "그래서 봤더니 진짜 카이가 있더라. 근데 남자가 둘인데 얘가 어떤 남자 등에 오일을 발라주고 있고, 그 남자애도 카이 등에 오일을 발라주더라. 그래서 모른 척 했다"고 밝혔다.
신동엽은 "아내한테 모른 척하라고 했다"면서 "우리가 태어나서 인류의 반만 사랑하게 되어있는데, 카이는 온 인류를 사랑하는구나 싶었다. 박애주의자다"고 장난쳤다.
그러면서 "그땐 카이가 어렸으니까 정체성을 헷갈릴 수 있다고 생각했다. 나는 존중한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이에 카이는 "어쩐지 제가 인사를 드리니까 엄청 당황을 하시더라. 커플인 줄 알았다고 하셨다"고 전했고, 신동엽은 "진짜로 못 본 척하려고 했다"며 웃었다.
<뉴시스>