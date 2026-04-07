국민 1인당 외래진료 17.9회…4년만에 줄었지만 OECD의 3배

건강보험심사평가원 2024년 의료 서비스 이용현황 통계

2024년 기준 우리나라 국민 1인당 연간 외래진료 이용 횟수가 4년 만에 감소세로 전환했다.



하지만 경제협력개발기구(OECD) 회원국들과 비교하면 여전히 3배 가까이 외래진료를 많이 받는 것으로 나타났다.

외래진료. 뉴시스

7일 건강보험심사평가원의 의료서비스 이용현황 통계 보고서에 따르면 2024년 국민 1인당 의사(한의사 포함·치과의사 제외) 외래진료 횟수는 17.9회로, 1년 전(18.0회)보다 0.6% 줄었다.



외래진료 횟수 감소는 2020년(전년 대비 14.5% 감소) 이후 처음 있는 일이다.



그러나 감소 폭 자체가 크지 않아 우리 국민 1인당 외래진료 횟수는 OECD 회원국 평균(2023년 기준 6.0회)의 2.98배에 달했다.



1인당 외래진료 횟수가 의료의 접근성을 평가하기 위한 지표라는 점에서 우리 국민의 의료 접근성이 OECD 평균보다 훨씬 좋다는 것을 알 수 있다.



치과까지 포함한 성별에 따른 총 외래진료 횟수는 10억1천398만회(남성 4억4천871만회·여성 5억6천527만회)였다.



전체 과목 1인당 외래진료 수진율로 따지면 남성이 17.3회, 여성이 21.8회였다.



연령별로 보면 1인당 외래진료 수진율은 20∼24세(8.7회) 이후 쭉 늘다가 75∼79세에서 40.8회로 정점을 찍었다.



한국표준질병·사인분류(KCD) 22대 분류 기준으로 나눠 보면 관절염, 골다공증 등 '근골격계통 및 결합조직의 질환'(1억9천862만회)에 따른 외래진료 횟수가 가장 많았다. 이 질환으로 국민 1인당 1년에 3.8회 외래진료를 받았다.



의료기관 종별로 살펴보면 전체 외래진료 횟수(10억1천398만회) 중 의원의 외래진료 횟수가 6억1천698만회(69.8%)로 가장 많았다. 의원에서의 국민 1인당 외래진료 횟수는 11.9회였다.



외래진료 수진율은 서울·대구(22.7회), 부산(22.3회), 대전(21.8회), 전북(21.3회) 등의 순으로 높았다.



한편 OECD 요청에 따라 새로 제출한 지표인 성인 중환자실 병상수는 2018년 8천273개에서 2024년 9천988개로 20.7% 늘었다.



같은 기간 소아 중환자실 병상은 142개에서 183개로 28.9% 증가했으나 신생아 중환자 병상은 1천812개에서 1천852개로 2.2% 느는 데 그쳤다.



이 기간에 성인 중환자 병상 가동률은 66.1%에서 55.3%로 하락했다.

<연합>