신동엽, 전 연인 이소라 언급 “내 삶 한 페이지”

방송인 신동엽이 전 연인 모델 이소라를 언급했다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에서는 신동엽이 게스트로 출연해 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이를 만났다.

이날 신동엽은 2023년 유튜브 방송에서 이소라와 재회한 비하인드를 솔직하게 전했다. 두 사람은 1997년 교제 사실을 대중에 공개했으나 2001년 결별 소식을 전했고, 이후 신동엽은 결혼해 두 자녀를 뒀다.

탁재훈은 "보통 연인 사이였다가 헤어지면 다시 만나기 쉽지 않다. 굳이 방송에서 다시 불러 이야기를 나누는 게 신기했다"고 물었다.

이에 신동엽은 "아내를 만나기 전의 삶도 내 인생의 한 부분이고, 하나의 페이지"라며 "그 페이지를 굳이 찢어낼 필요는 없다고 생각한다. 그냥 자연스럽게 넘어가는 것"이라고 말했다.

탁재훈은 그러면서 "그럼 그 페이지를 다시 펼쳐볼 수도 있는 거냐"며 농담 섞인 질문을 던졌고, 신동엽은 "헤어진 지 25년 만에 처음 봤다"며 선을 그었다.

그는 "얼마 전에 강소라 씨가 게스트로 나왔을 때도 전화 연결을 한번 해보고 싶었다"며 장난을 쳤고, 신동엽은 "가수 이소라 씨 나오면 꼭 전화 달라"며 유쾌하게 받아쳤다.

이를 들은 이상민이 "(전 연인은) 그때의 삶이었고, 추억이었던 걸 잊을 순 없다"며 공감하자, 탁재훈은 "동엽이는 인생의 한 페이지를 넘긴 거지만, 너는 찢은 거잖아"라며 말해 웃음을 자아냈다.

신동엽도 "넌 지금 제수씨랑 죽을 때까지 행복하게 살아야 해. 그럴 일은 없지만 또 이혼하면 '전전처'가 된다"고 거들어 모두를 폭소케 했다.