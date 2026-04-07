국민 1인당 외래진료 횟수 4년 만에 감소세 전환… 여전히 OECD 3배

국민 1인당 연간 외래진료 이용 횟수 17.9회

성인 이후 증가하다가 노년기 때 정점 찍어

지난해 기준 우리나라 국민 1인당 연간 외래진료 이용 횟수가 4년 만에 감소세로 전환했지만 경제협력개발기구(OECD) 회원국들과 비교하면 여전히 약 3배 정도 많은 것으로 나타났다.

서울시내 한 대학병원에서 환자와 의료진이 이동하고 있다. 뉴시스

7일 건강보험심사평가원의 ‘의료서비스 이용현황 통계 보고서’에 따르면 2024년 국민 1인당 의사(한의사 포함·치과의사 제외) 외래진료 횟수는 17.9회로 전년(18.0회) 대비 0.6% 줄었다. 외래진료 횟수 감소는 2020년 이후 처음 있는 일이다.

그러나 감소 폭 자체가 크지 않으며, 우리 국민의 1인당 외래진료 횟수는 여전히 OECD 평균(2023년 기준 6.0회)의 2.98배에 달하는 수준이다. 1인당 외래진료 횟수가 의료의 접근성을 평가하기 위한 지표라는 점에서 우리 국민의 의료 접근성이 OECD 평균보다 훨씬 좋은 것으로 분석된다.

치과까지 포함한 성별에 따른 총 외래진료 횟수는 10억1398만회(남성 4억4871만회·여성 5억6527만회)였다. 전체 과목 1인당 외래진료 수진율로 따지면 남성이 17.3회, 여성이 21.8회였다.

연령별로 보면 1인당 외래진료 수진율은 20∼24세(8.7회) 이후 쭉 늘다가 75∼79세에서 40.8회로 정점을 찍었다.

의료기관 종별로 살펴보면 전체 외래진료 횟수(10억1398만회) 중 의원의 외래진료 횟수가 6억1698만회(69.8%)로 가장 많았다. 의원에서의 국민 1인당 외래진료 횟수는 11.9회였다.

외래진료 수진율은 서울·대구(22.7회), 부산(22.3회), 대전(21.8회), 전북(21.3회) 등의 순으로 높았다.

한편 OECD 요청에 따라 새로 제출한 지표인 성인 중환자실 병상수는 2018년 8273개에서 2024년 9988개로 20.7% 늘었다.

같은 기간 소아 중환자실 병상은 142개에서 183개로 28.9% 증가했으나 신생아 중환자 병상은 1천812개에서 1852개로 2.2% 느는 데 그쳤다.

이 기간에 성인 중환자 병상 가동률은 66.1%에서 55.3%로 하락했다.