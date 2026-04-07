서울 공영주차장 8일부터 승용차 5부제…중동 위기 에너지 절약 조치

원유 자원안보 위기 ‘경계’ 단계에 따른 조치

서울시, 현장 불시 점검반 편성해 모니터링도

중동 지역 위기 장기화로 국제 유가 상승 등이 커지는 가운데 서울시가 공영주차장 승용차 5부제를 시행한다고 7일 밝혔다. 이는 원유 자원안보 위기 ‘경계’ 단계 발령과 정부 지침에 발맞춘 것이다.

6일 서울 중구 농협 본점 주차장 입구에 차량 2부제 시행 안내문이 게시돼 있다.

이번 5부제는 이달 8일부터 자원안보 위기 경보가 해제될 때까지 시행된다. 대상은 서울 내 공영주차장 75곳으로, 10인승 이하 승용자동차에 적용된다. 차량번호 끝짜리를 기준으로 요일별 주차장 입차가 제한되며 토·일요일과 공휴일은 시행되지 않는다.

다만 서울시는 전통시장이나 주거밀집지역 등 시민 생활에 영향을 미치는 지역에서는 민생 불편을 최소화하도록 운영할 방침이다. 전통시장 인근, 주요 상권, 주거 밀집 등 5부제 미시행 33곳은 정상 운영돼 평상시처럼 공영주차장을 이용할 수 있다.

또 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량과 의료·소방 등 특수 목적 차량은 5부제에서 제외된다. 친환경 이동 수단인 전기차와 수소차는 입차가 허용되지만, 경차와 하이브리드 차량은 5부제 대상에 포함된다.

공영주차장 정기권 이용자에 대한 안내도 시행한다. 기존에 판매된 4월 정기권은 출입 제한에서 제외하고, 5월 정기권 판매분부터는 5부제 이행 동의를 받은 후 판매할 계획이다. 이는 기후환경에너지부 지침에 따른 조치다.

서울시는 주차정보 안내 시스템과 누리집을 통해 5부제를 안내하고, 주요 주차장 27곳에서 서울시설공단과 합동 캠페인을 비롯해 현장 불시 점검반을 편성해 취약 시간대 모니터링을 진행할 예정이다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 조치는 자원안보 위기 상황에서 에너지 절약과 교통 수요 관리를 위해 추진하는 사항”이라며 “전통시장과 주거밀집지역 등 시민 생활과 밀접한 곳은 지역 특성을 고려해 운영하는 만큼 시민 여러분께서도 대중교통 이용과 에너지 절약 실천에 동참해 주시길 바란다”고 밝혔다.