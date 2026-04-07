량현량하 김량하, 父 사망 후 “JYP 정산금 20억 사라졌다”

쌍둥이 듀오 량현량하 출신 김량하가 활동 당시의 정산 내역과 근황을 전했다.

6일 유튜브 채널 '병진이형'에는 "'나고맙' 량현량하로 번 20억 다 날렸어?!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

량현량하는 쌍둥이 형제 김량현과 김량하가 결성한 듀오로, JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 1호 가수로 데뷔했다. 이들은 '춤이 뭐길래' '학교를 안갔어' 등으로 큰 인기를 끌었으나 활동을 중단했다.

게스트로 출연한 김량하는 "량현이와는 각자 삶에 도전하기로 했다. 저는 개인 사업을 하고 있다. 최근에는 밀키트도 냈다"고 근황을 알렸다.

그는 "5년 전속계약을 성실히 마쳤으며 수익 배분도 5대 5로 정확했다"고 설명하며 박진영에 대한 감사의 뜻을 전했다.

다만 약 20억 원에 달하는 정산금은 아버지가 현금으로 관리하던 중, 김량하의 군 복무 시기에 아버지가 갑작스럽게 별세하며 행방을 알 수 없게 됐다고 털어놨다.

김량하는 "엄마도 아빠한테 못 물어봤다고 한다. '장가갈 때 알아서 해주겠지' 생각했는데 돌아가셨다. 제가 어떻게 활동했고 어떻게 벌었는지 전국민이 다 아시니까 그 마음으로 열심히 살아가고 있다"고 덧붙였다.

현재 형 량현과는 각자의 삶에 집중하며 잠시 거리를 두고 있다. 그러나 최근 밀키트 사업을 시작하고 올해 신곡 발표를 계획하는 등 홀로서기에 박차를 가하고 있다고 했다.