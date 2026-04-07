서울 휘발유 평균 가격, 중동전쟁 이후 첫 2000원 돌파…경유 가격도 ‘비상’

2차 최고가격제 후 12일째 상승

경유 리터당 전국 평균가 1956원…제주 2000원 육박

중동 전쟁 여파로 국제 유가가 상승하면서 서울 지역 휘발유 평균 가격이 2000원을 넘어섰다.

서울 시내 주유소. 뉴스1

7일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 서울 지역 평균 휘발유 가격은 전날보다 9.88원 오른 2000.27원을 기록했다.

서울의 평균 휘발윳값이 2000원대를 기록한 것은 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 고유가가 지속됐던 2022년 7월 25일(2005원) 이후 약 3년 8개월 만이다.

2022년 6월30일에는 서울 지역 평균 휘발유 가격이 리터당 2212.5원까지 올랐다.

전국 평균 휘발유 가격 역시 리터당 1964.7원으로 전날보다 6.4원 상승했다. 경유 가격도 1955.6원으로 오름세를 이어갔다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 제주 지역 휘발유 평균 가격은 리터당 2019.19원였다. 가장 낮은 곳은 부산으로 1938원으로 집계됐다.

국제 유가 불안정성으로 국내 기름값은 상승할 가능성이 크다. 아시아 원유 시장 기준인 두바이유(배럴당)는 지난 6일(현지시간) 기준 전날 대비 2.71% 오른 120.43달러를 기록했다.

두바이유와 함께 3대 기준유로 꼽히는 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.78% 상승한 112.41달러, 브렌트유는 배럴당 0.68% 오른 109.77달러를 나타냈다.