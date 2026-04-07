트럼프 데드라인 앞두고도 증시 오히려 강세…'타코' 학습효과?

"이란 완전한 파괴" 위협에도 미국 등 주요국 증시 나란히 상승

코스피, 삼전 호실적까지 겹치며 1.7%↑…일본·대만 증시도 올라

"최대 압박으로 힘 과시한 뒤 내달 미중회담서 종전 도출" 전망도

외국인 코스피 반도체 매도세 약화…순매수 추세전환 여부 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 최후통첩 시한을 앞두고 거친 발언을 쏟아내고 있지만, 한국과 미국을 비롯한 글로벌 주요국 증시는 오히려 강세를 나타내고 있다.



당장이라도 큰일이 날 것처럼 압박 수위를 극단적으로 높이다가 막판에 한발 물러서며 실익을 챙기는 '타코'(TACO·트럼프는 항상 물러선다) 패턴이 반복된 데 따른 학습효과 때문으로 보인다.

6일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관내 기자회견장에서 기자들의 질의를 받고 있다. AP연합뉴스

7일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 10시 5분 현재 전장보다 91.02포인트(1.67%) 오른 5,541.35를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시에서 이란 전쟁 종전 협상과 관련한 낙관론이 힘을 얻으며 3대 주가지수가 동반 상승한 분위기가 국내 증시로까지 이어진 모양새다.



뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 0.36% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.44%와 0.54% 상승했다.



아시아 주요국 증시도 일본 닛케이255 지수와 대만 가권지수가 각각 0.57%와 1.85% 오르는 등 대체로 강세다.



특히 한국은 대장주인 삼성전자[005930]가 이날 개장 전 컨센서스(시장평균전망치)를 큰 폭으로 웃도는 1분기 잠정실적을 발표하면서 상승폭이 상대적으로 크게 나타난 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 이란과의 협상 시한을 미국 동부시간 기준 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 설정하고, 이를 넘길 경우 대대적 공격에 나설 것이라고 예고했다.



그는 백악관 기자회견에서 "우리는 계획이 있다. 이란의 모든 교량이 내일 자정까지 파괴되고 이란의 모든 발전소가 폭파돼 다시 사용할 수 없게 될 것"이라며 하룻밤이면 이란을 없애버릴 수 있다고 위협했다.



이란이 합의하지 않으면 7일 자정까지 4시간 만에 "완전한 파괴가 이뤄질 것"이고 "나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있다"고 말한 것이다.



트럼프 대통령은 '7일 오후 8시'가 최종시한이냐는 기자들의 질문에도 "그렇다"고 답했다. 또다시 시한을 늦출 가능성을 배제할 수는 없지만 표면적으로는 퇴로를 차단한 채 최대 압박에 나선 모양새다.



그런데도 시장은 트럼프 대통령의 발언 중 종전과 관련된 부분에 더욱 주목하는 모습이다.



트럼프 대통령은 이란을 상대로 과격한 위협을 쏟아내면서도 다른 한편에서는 중재국들이 제안한 '45일 휴전안'에 대해 "충분치 않지만 중요한 진전"이라고 평가했는데 이를 근거로 낙관론이 확산한 것이다.



실제 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 간밤 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 장 중 한때 115.48달러까지 치솟았으나, 협상 기대가 부각되면서 최종적으로는 0.8% 오른 112.41달러로 오름폭이 축소되는 흐름을 보였다.



서상영 미래에셋증권[006800] 연구원은 "트럼프 대통령은 강경 발언을 이어갔지만 동시에 협상이 잘 진행되고 있고 이란 재건을 돕고 싶다는 발언도 병행하는 등 정책 방향의 일관성이 부재한 모습이었다"고 말했다.



그러면서 "과거라면 트럼프의 강경 발언 등으로 에너지 가격이 급등하고 주식시장 변동성이 확대됐겠지만 현재 시장은 이런 우려를 상당 부분 가격에 반영한 가운데 확전 가능성이 제한된 관리 가능한 리스크로 인식하는 경향이 강해졌다"고 진단했다.



트럼프 대통령의 발언에 명확한 방향성이 없었던 까닭에 시장 참여자들이 전쟁보다 물가, 금리 등 거시경제 지표와 실적 등에 더 집중하는 양상이 나타났다는 이야기다.



양형모 DS투자증권 연구원은 "현 국면을 군사적 관점이 아닌 정치적 관점에서 해석하는 것이 핵심"이라며 "이란전은 트럼프의 정치적 캠페인이고, 캠페인은 반드시 출구를 갖는다"고 말하기도 했다.



그는 "트럼프 대통령의 패턴은 일관된다. 대북 최대 압박 후 싱가포르 북미정상회담, 대중 관세폭탄 후 1단계 무역 딜, 이번 이란 폭격 후 협상 테이블이라는 구도"라며 "현 구간은 4월 공포 정점을 형성, 5월 미중 정상회담 촉매, 6월 이후 종전 및 유가 정상화라는 시나리오 경로의 초입일 수 있다"고 분석했다.



이달부터 최대 압박으로 힘을 과시하고 내달 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 이란 중재를 패키지딜로 묶어 종전을 끌어내며, 11월 중간선거 전 유가 안정과 경제 회복을 달성한다는 시나리오다.



양 연구원은 "유가 150달러 시나리오가 현실화한다면 이는 협상 타결을 강제하는 정치적 압박으로 작동할 가능성이 크다"면서 "미국 내 휘발유 가격 6달러선 돌파와 공화당 지지층 이탈은 트럼프가 허용할 수 없는 정치적 비용이며, 이 시점에서 트럼프의 출구 모색은 필연적"이라고 내다봤다.



한편 국내 증시에선 올해 들어 역대급 순매도를 기록하던 외국인이 이날은 매수 우위를 보여 주목된다.



이날 유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 907억원과 896억원을 순매수 중이다. 개인은 2천456억원을 순매도하고 있다.



외국인은 삼성전자 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에선 1천504억원 매도 우위를 기록 중이지만, 순매도 규모 자체는 최근과 비교해 크지 않은 편이다.



한지영 키움증권[039490] 연구원은 "구글 터보퀀트, 메모리 가격 피크아웃(정점 후 하락) 가능성 등으로 메모리 업황 불안이 높아졌지만, 이번 (삼성전자) 깜짝 실적이 그런 불안감을 상당 부분 덜어줄 듯하다"면서 "추후 지정학 리스크 속에서도 반도체 중심의 코스피 이익 모멘텀이 훼손 없이 지속된다면, 예상보다 국내 증시의 회복력은 빠르게 개선될 듯하다"고 말했다.



그는 "외국인 수급 관점에서도 마찬가지다. 연초 이후 외국인은 코스피에서 약 57조원을 순매도했고, 이중 54조원이 반도체에 집중됐으나, 4월 이후 순매도 강도가 약해지고 있고, 최근 2거래일은 연속으로 반도체 순매수(약 5천600억원)에 집중했다는 점이 눈에 띈다"며 "반도체 중심의 외국인 순매수에 연속성이 생기는지 여부도 오늘 이후 국내 증시의 수급상 관전 포인트가 될 것"이라고 내다봤다.

<연합>