공무원 가족돌봄휴가, 자녀 학적 공백기 사용 가능해진다

인사처, 국가공무원 복무규정 개정안 입법예고

5년 이상∼10년 미만 재직 시 3일 휴가 부여

국가공무원이 자녀나 손자, 손녀가 졸업 후 상급학교 입학 전까지의 ‘학적 공백기’에도 가족 돌봄 휴가를 쓸 수 있는 방안이 추진된다. 중간 연차 공무원에겐 특별휴가가 부여된다.

인사혁신처는 7일 이 같은 내용이 골자인 ‘국가공무원 복무규정’ 일부 개정안을 입법 예고했다.

사진=연합뉴스

개정안엔 일과 가정이 양립할 수 있는 근무 여건을 만들기 위해 가족 돌봄 휴가 사유에 자녀나 손자녀의 학적 공백기를 추가하는 내용이 담겼다. 또 5년 이상∼10년 미만 재직한 국가공무원에 대한 3일의 장기 재직 휴가가 신설된다. 재직 기간이 10년 이상∼20년 미만인 공무원은 5일, 20년 이상인 공무원은 7일이 부여되는 장기 재직 휴가 대상을 중간 연차 공무원까지 확대하는 것이다.

아울러 개정안엔 정당한 노동조합 활동을 보장하기 위해 노조 회계 감사원인 공무원에게 공가를 부여하는 내용이 포함됐다. 그간 근무시간 중 노조 회계감사를 하는 공무원은 연가를 써야 했다.

이번 개정안은 관련 절차를 거쳐 오는 6월 시행될 예정이다. 최동석 인사처장은 “공직 내 중간 연차 인력들이 특별휴가를 활용해 재충전하는 시간을 갖고 신명 나게 일하길 바란다”며 “육아기 공무원들의 근무 여건 개선을 위해서도 계속 최선을 다하겠다”고 말했다.