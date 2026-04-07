오늘 '김관영 가처분'…정치 폭거 VS 사퇴하라 '장외전' 치열

50여개 단체 "도민 지지 인물 짓밟아"…진보당 "오만함에 분노"

'현금 살포 의혹'으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사의 제명 효력정지 가처분 심리가 열리는 7일 도내 시민사회단체와 정치권의 '장외전'이 치열하다.



서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 이날 오후 3시 김 도지사가 당을 상대로 낸 제명 효력정지 가처분 사건 심문을 연다.

'돈 봉투 살포 의혹'에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사가 지난 1일 도청에서 취재진에게 "청년들에게 대리비를 줬다가 회수했다"며 "당 윤리감찰단에 있는 그대로 소명하겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스

김 도지사는 법리적 부당성, 절차적 결함, 징계 양정의 과도함 등을 사유로 징계의 하자를 주장할 예정이다.



그는 가처분 신청서를 통해 당의 경선 절차 중단도 함께 요구했다.



하지만 민주당은 징계에 절차적·실체적 하자가 없었다는 주장을 펼 방침인 것으로 알려졌다.



정당의 재량권을 인정할 수 있는지 등이 이날 심문의 주요 쟁점이 될 전망이다.



심리 결과는 이날 늦은 오후 나올 것으로 전망된다.



치열한 법리 공방이 예고된 이날 CBMC 전북연합회, 전북교통단체연합, 전북체육인협의회 등 50여개 단체는 도의회 앞에서 기자회견을 열고 '김 도지사 제명 철회'를 촉구했다.



단체는 "민주당 지도부는 도민이 전폭적으로 지지하는 김 도지사를 무참하게 짓밟았다"며 "제명은 한 개인에 대한 징계를 넘어 도민의 선택을 정면으로 부정하고 자존심을 난도질한 정치 폭거"라고 규정했다.



이어 "전북의 표가 필요할 때는 민주주의의 성지라고 치켜세우고 정작 중요한 때 전북을 변방 취급하며 고개 숙이기를 강요하는 정청래 대표의 이중적 태도를 우리는 결과 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.

김관영 전북특별자치도지사 제명 철회를 촉구하는 50여 개 시민사회단체 및 전북도민 일동 관계자들이 7일 전북 전주시 전북특별자치도의회 앞에서 '전북의 자존심 짓밟은 정청래 더불어민주당 당대표 정치적 폭거 강력 규탄' 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다.

그러면서 "전북의 표는 의리로 주는 게 아니다. 도민의 뜻을 진심으로 받드는 자에게만 허락될 것"이라며 "도민의 자존심을 짓밟은 대가는 훨씬 가혹할 것"이라고 날을 세웠다.



반대로 백승재 진보당 도지사 후보는 도청 앞에 텐트를 세우고 김 도지사의 사퇴를 촉구하는 '무기한 단식 농성'을 이어가고 있다.



지난 3일 시작해 이날로 5일째다.



백 후보는 "미리 준비한 가방에서 돈을 꺼내 일일이 건네주는 현직 도지사의 오만함에 분노를 금할 수 없다"며 "공직자로서 신뢰를 잃은 김 도지사가 자리에 연연하는 것은 도민을 욕 먹이는 행위"라고 비판했다.



이어 "그런데도 줬다가 회수했으니 별문제 없다는 듯 변명하는 모습에 더 화가 났다"며 "내로남불, 유체이탈식 화법이다. 윤석열과 뭐가 다른가"라고 비판의 수위를 높였다.



백 후보는 "모든 도민, 국민이 당신의 범죄를 눈으로 확인했다"며 "이미 공직자로서 신뢰를 잃었고 아무도 도지사로 인정하지 않는다. 당장 사퇴하라"고 요구했다.



민주노총 전북본부도 전날부터 도청 현관 앞에서 도지사 사퇴, 불출마 선언을 촉구하는 선전전을 진행하고 있다.

<연합>