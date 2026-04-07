법무부, 대장동 수사검사 9명 감찰 요청 접수…서울고검TF서 조사

민주당 정치검찰조작기소특위서 민원…정성호 "조사 후 신속 조치"

법무부가 '대장동 개발 비리 의혹' 수사 검사 9명에 대한 감찰 요청을 접수해 진상 조사를 진행 중인 것으로 파악됐다.

정성호 법무부 장관이 지난 3일 국회에서 열린 '윤석열정권 정치검찰조작기소 의혹사건 진상규명' 국정조사특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관은 7일 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 기관보고에서 "작년 9∼12월 총 4회에 걸쳐 대장동 개발 사건 수사 검사들에 대한 감찰 요청이 접수됐다"며 "감찰 대상자는 대장동 개발 사건 2기 수사팀 소속으로 2022∼2024년 대장동 개발 사건의 수사·기소를 진행한 검사 9명"이라고 말했다.



앞서 더불어민주당 정치검찰조작기소 대응특별위원회는 법무부에 이들 검사 9명에 대한 감찰 요청 민원을 접수한 것으로 알려졌다.



정 장관은 "감찰 요청에 적시된 비리 혐의는 별건 수사 등으로 피의자를 압박하거나 진술을 강요·회유했다는 내용, 위례신도시 사건 수사 중 정영학 녹취록 조작과 관련해 허위 공문서를 작성했다는 내용 등"이라며 "감찰규정에 따라 접수된 감찰 요청을 대검에 이첩했다"고 설명했다.



이에 대검은 대장동 사건을 수사한 서울중앙지검을 관할하는 서울고검에 진상조사를 지시했고 현재 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 진행하고 있다.



정 장관은 "조사가 완료되면 그 결과에 따라 신속히 조치할 것"이라고 말했다.

<연합>