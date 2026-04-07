헌혈률 5.56%, 4년 만에 감소…강원 최고·인천 최저

대한적십자사 혈액관리본부, 2025 혈액사업통계연보 발간

지난해 국내 헌혈률이 4년 만에 감소한 것으로 나타났다.



7일 대한적십자사 혈액관리본부의 '2025 혈액사업통계연보'에 따르면 작년 헌혈률은 5.56%였다.

헌혈률은 2021년(5.04%) 이후 2024년(5.58%)까지 쭉 오르다 작년 들어 고꾸라졌다.



지난해 헌혈 가능 인구(만 16세∼69세) 대비 헌혈자 실인원 수로 따진 실제 헌혈률은 3.26%로, 역시 1년 전(3.27%)보다 하락했다.



지난해 헌혈자 1인당 평균 헌혈 실적은 2.27건이었다.



헌혈 장소별로는 헌혈의집을 통한 개인 헌혈이 208만3천657건으로 전체의 73.4%를 차지했다. 헌혈 버스를 통한 단체 헌혈은 26.6%였다.



연령별로는 20대가 33.7%로 가장 높았고, 이어 16∼19세(18.6%), 40대(17.5%), 30대(16.4%), 50대(11.4%) 순이었다.



30대 이상 헌혈 비율은 2021년 43%에서 2025년 48%로 올랐다.



전국을 13개 권역으로 나눴을 때 강원(10.3%)이 전국에서 유일하게 10%를 넘어 최고 헌혈률을 보였다. 인천이 4.2%로 가장 낮았다.



성별로 보면 남성(70.5%)이 여성(29.5%)보다 압도적으로 높았다.



남성이 대다수인 군인 헌혈률(11.8%)은 회사원(35.6%), 대학생(22.6%)에 이어 직업별 헌혈률 3위에 올랐다.



혈액형별로 보면 Rh+형 헌혈이 전체의 99.6%를 차지했다.

<연합>