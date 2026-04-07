강훈식 "대통령의 무인기 유감, 남북 신뢰회복 강한 의지 표명"

"기획설·대북특사설 다 사실무근…수사결과 보고받고 준비 지시"

'김여정 담화' 평가 요청엔 "평가하지 않겠다"

강훈식 대통령 비서실장은 7일 이재명 대통령의 '대북 무인기 침투' 관련 유감 표명에 대해 "국정 최고 책임자로서 남북 신뢰 회복과 군사적 긴장 완화 필요성에 대한 강한 의지를 표현한 것"이라고 밝혔다.



강 실장은 이날 청와대 브리핑에서 "대통령이 민간인 무인기 수사 결과를 보고 받고 북측에 대한 유감 표명 메시지를 준비하라고 지시했었다"며 이같이 말했다.

강훈식 비서실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김용범 정책실장. 연합뉴스

앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 "비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다"고 한 바 있다.



강 실장은 다만 이 대통령의 해당 발언이 대북 특사를 보내기 위한 것이라는 등 일각의 해석에 대해선 사실이 아니라고 선을 그었다.



그는 "(이 대통령의 유감 표명과 관련해) '기획설', '대북 특사(파견)설' 등의 얘기가 많더라"며 "다 사실무근이며 그런 준비도, 기획도 하지 않았다. 수사 결과를 보고 받고 '이런 일이 있으면 되겠느냐'고 생각한 것"이라고 설명했다.



그러면서 "한반도 상황을 안정적으로 관리하는 건 이런 위기 상황에 어떤 때보다 중요하다"며 "또 남북 간 긴 시간 닫힌 문을 언젠가는 열어야겠다는 것은 대통령의 오래된 지론"이라고 부연했다.



이어 "정부는 한반도 평화를 위해 책임 있는 행동을 계속 해야 한다는 것이 대통령 생각이고, 그렇게 진행되고 있다"고 말했다.



전날 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장이 이 대통령의 유감 표명에 대해 담화를 내고 긍정적인 반응을 한 데 대한 평가를 해달라는 이어진 질문엔 "평가하지 않겠다. (평가하는 것이) 적절하지 않다"고만 했다.

<연합>