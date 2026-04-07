“당신의 생각은 어떤가? IN OR OUT?” 2차전 게임 엔딩 서브에이스를 빼앗긴 레오의 분노, 대한항공 코트를 초토화시켰다 [남정훈의 오버 더 네트]

[천안=남정훈 기자] “보는 그대로다. 당신에게 묻고 싶다. 인(IN)? 아웃(OUT)? 취재진들은 어떻게 생각하는가?”

지난 6일 천안 유관순체육관에서 열린 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전에서 대한항공에 세트 스코어 3-0 셧아웃 승리를 거둔 현대캐피탈의 ‘쿠바특급’ 레오. 수훈선수 인터뷰에서 ‘2차전 5세트 매치포인트에서의 서브 판정에 대한 생각’을 묻자 내놓은 답이다. 레오는 “당연히 에이스였다. 우리는 (승리를) 도둑맞았다”라고 말했다.

레오는 그렇게 생각할 만도 했다. 2차전 세트 스코어 2-2로 맞선 5세트 14-13 현대캐피탈의 매치 포인트에서 레오(쿠바)의 서브가 사이드라인에 걸친 듯 떨어졌지만, 원심은 아웃. 현대캐피탈이 신청한 비디오판독에서도 아웃 판정은 유지됐다. 공이 사이드 라인에 물리긴 했지만, ‘접지 면을 기준으로 공이 최대로 눌린 상황에서 라인의 안쪽 선이 보이면 아웃, 보이지 않게 가릴 경우를 인’으로 판독하는 KOVO의 ‘로컬룰’에 의해 아웃으로 판독됐다. 그날 이후 만나는 배구인마다 인-아웃 여부를 물어보면 인이 다수를 차지하고 있을 정도로 훗날에도 두고두고 회자될 논란의 여지가 있는 판정이다. 물론 KOVO는 사후판독 후에도 ‘정심’으로 결론을 내렸다.

2차전을 마치고 격분하며 “승리를 강탈당했다”던 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 3차전을 앞두고도 직격탄을 쏟아냈다. “현행 V리그 비디오 판독 체제는 수명을 다했다. 선수들도 사람이기에 이런 순간을 맞닥뜨렸을 때 분노를 느낀다. 분노란 감정에 잠식되면 안 좋지만, 오히려 기폭제가 될 수도 있다. 우리 선수들이 분노의 감정이 기폭제가 되어 목숨걸고 이기려는 투지를 보여주길 기대한다”

블랑 감독의 바람은 고스란히 선수들에게도 전해졌다보다. 그리고 본인 입장에선 ‘게임 엔딩 서브에이스’를 강탈당한 레오의 분노는 이날 천안 유관순체육관 코트에서 가장 강하게 타올랐다.

이날 현대캐피탈 공격의 42.31%를 책임지며 평소보다 많은 점유율 가져간 레오는 63.64%의 공격성공률로 양팀 통틀어 최다인 23점을 퍼부었다. 레오의 유일한 약점이라고 할 수 있는 범실도 서브에서 딱 한 개였다. 공격 범실도 없고, 블로킹도 딱 2개만 당하면서 레오의 공격 효율은 성공률과 거의 차이없는 57.58%였다.

자신의 서브가 부정당해서였을까. 이날 레오의 서브는 대한항공 리시브 라인을 무참히 짓밟았다 1세트 16-9에서 첫 서브에이스를 터뜨린 순간 레오는 홈팬들의 호응을 유도했다. 마치 ‘내 서브는 틀리지 않았다’라고 시위하는 듯 했다. 2세트에서도 18-19로 뒤지던 경기를 21-19로 뒤집은 것도 레오의 서브 덕분이었다.

경기 뒤 허수봉과 수훈선수 인터뷰에 들어선 레오는 “강한 서브로 팀을 돕고자 했다. 서브 하나하나를 온 힘을 다해 때렸다”라면서 “2차전 마지막 그 서브는 당신들도 보지 않았나. 보는 그대로다. 난 승리를 도둑맞았다”라고 말했다.

레오는 2차전을 마친 뒤 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “올해의 절도상은 당신들 것이다. 축하한다. 당신들이 나를 이긴 게 아니라, 이미 졌던 경기를 당신들에게 선물로 준 것이다. 심판들이 당신들 팀의 구단주(KOVO 총재)를 무서워하는 덕분이다”라는 문구를 게시해 파장을 일으켰다. 이에 대해 묻자 레오는 “당시 기분이 좋지 않았다. 더불어 응원해주시는 팬들에게 보답을 하기 위해 올린 것뿐이다”라고 설명한 뒤 “이제 2차전 판정에 대한 아쉬움은 더 생각하지 않고 동기부여의 일부로 삼겠다”고 설명했다.

이제 현대캐피탈은 0%의 기적에 도전해야 한다. 역대 V리그 남자부 챔피언결정전에서 리버스 스윕 우승은 없었다. 여자부에서만 2022~2023시즌에 도로공사가 흥국생명을 상대로 사상 초유의 리버스 스윕을 완성한 바 있다. 레오는 “내 체력이 관건이다. 다만 나는 이런 순간에 압박을 느끼지 않고 즐긴다. 내가 좋아하는 상황이다. 무조건 이길 것이라고 확신한다”면서 “나의 체력 관리는 다른 게 없다. 훈련 끝나고 자고, 밤에 자고, 충분한 수면이 제일 좋다. 여기에 어머니 음식을 먹으면 힘이 난다”라고 말했다.