대구시, 8일부터 공영주차장 ‘5부제’ 전면 확대… 공무원은 ‘홀짝제’ 사행

대구시가 중동 분쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안정에 대비해 민관이 함께하는 ‘에너지 다이어트’에 돌입한다.

7일 시에 따르면 시는 8일부터 도심 주요 공영주차장을 대상으로 ‘승용차 5부제’를 확대 시행한다. 앞서 지난 1일부터 중구 국채보상운동기념공원 등 2곳에서 실시하던 시범 운영을 8일부터는 총 33곳(4114면)으로 대폭 늘린다. 서민 경제와 직결된 전통시장과 환승 주차장은 제외된다. 국가유공자∙장애인∙임산부 차량과 전기∙수소차 등 친환경차도 규제에서 벗어난다. 반면 하이브리드차와 경차는 5부제 적용 대상에 포함됐다. 시는 승용차 이용 감소에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 대중교통 이용 인센티브를 강화하기로 했다. 승용차 요일제에 참여하면 공영주차장 50% 할인과 대중교통 마일리지를 지급하고, 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 ‘K-패스’를 통해 이용 요금을 환급해 줄 계획이다.

공직 사회도 이번 조치에 동참하기로 했다. 시청 소속 전 직원을 대상으로 차량 번호 끝자리에 따라 운행을 제한하는 ‘승용차 2부제(홀짝제)’를 시행한다. 시는 출퇴근 버스 노선을 기존 1개에서 4개로 늘리고, 각종 회의를 화상으로 전환하는 등 업무 시스템 자체를 에너지 절약형으로 개편할 계획이다. 또한 출퇴근 시간을 달리할 수 있는 유연근무제 활용을 권장하는 등 행정 업무 전반의 에너지 소비를 줄여 나갈 방침이다. 김정기 대구시장 권한대행은 “에너지 위기 상황에서 불가피한 조치인 만큼 시민과 공직자들의 적극적인 동참을 바란다”고 말했다.