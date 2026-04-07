김석필 천안시장 권한대행 “선거 앞두고 공직기강 확립”…정치적 중립 위반 엄단 [6·3의 선택]

권한대행 1년 “실·국장 책임행정으로 공백 없이 운영”

시민 안전 최우선…신청 없어도 찾아가는 현장복지 주문

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 7일 제70회 신문의 날을 맞아 기자들과 만난 자리에서 6·3 지방선거를 앞둔 공직기강 확립과 정치적 중립 준수를 강하게 주문했다고 밝혔다.

김 권한대행은 이날 천안시청 브리핑실에서 기자들과 만나 “권한대행 체제 전환 이후 실·국장 중심 책임행정을 강화해 행정 공백 없이 시정을 안정적으로 운영해 왔다”고 말했다. 김 권한대행은 지난해 4월 25일 공직선거법 위반으로 재판을 받은 박상돈 전 시장이 대법원에서 당선무효형이 확정된 이후 시장 권한대행을 맡아 천안시정을 이끌고 있다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장이 7일 제70회 신문의날을 맞아 시청 브리핑실에서 기자들과 만나 대화했다.

그는 권한대행 체제 전환 이후 매일 오전 8시 간부회의를 주재하며 시정을 챙겼고, 현재도 매주 두 차례 간부회의를 통해 주요 현안을 점검하고 있다. 특히 시장 부재 상황에서도 실·국장이 각 분야 현안을 주도적으로 해결하는 책임행정 체계를 수립했다.

김 권한대행은 최근 행정 방식과 관련해 “신청주의 행정에는 한계가 있다”며 “공직자가 직접 현장을 찾아 위기 신호를 포착하는 ‘현장 밀착형 복지’가 필요하다”고 주문했다. 또 교통·환경 문제, 에너지 수급 불안 대응, 산불 예방 등 주요 현안에 대해서도 실·국 단위의 철저한 점검과 관리를 당부했다.

이날 김 권한대행은 6월 지방선거를 앞두고 공무원의 정치적 중립과 공직기강 확립을 특히 강조했다.

그는 “공무원의 정치적 중립성은 선거 시기와 관계없이 항상 지켜져야 할 원칙”이라며 “선거가 임박할수록 더욱 엄정하게 관리해야 한다”고 말했다.

최근 퇴직 공무원들의 선거 캠프 참여로 현직 공무원들이 부담을 느끼고 있다는 지적에 대해서도 “행정은 일관성과 형평성을 바탕으로 시민을 향해 가야 한다”며 “어떤 상황에서도 공무원의 신분과 업무가 정치와 연결돼서는 안 된다”고 선을 그었다. 이어 “공직기강이 확립돼야 정치적 중립도 지켜질 수 있다”며 “위반 사례가 발생할 경우 적절한 조치를 통해 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.

김 권한대행은 “모든 행정의 중심은 시민의 생명과 안전”이라며 “공직자들이 현장 눈높이에서 책임감을 갖고 업무에 임해야 한다”고 강조했다.