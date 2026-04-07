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[속보] 李대통령 “대한민국 큰 위기 처해…여야의 많은 배려 부탁”

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이동준 기자 blondie@segye.com
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이재명 대통령. 뉴시스
이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령은 7일 여야 지도부와 만나 “지금처럼 어려운 시기, 특히 외부 요인에 의해 우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말 중요하다”며 초당적 협력을 당부했다.

 

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 여·야·정 민생협의체 오찬 회담에 앞서 “지금 대한민국이 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다”며 이같이 밝혔다.

 

이 대통령은 중동전쟁 여파와 관련해 “내부적 요인은 많이 개선되고 있었는데 안타깝게도 외부적 요인 때문에, 또 우리가 통제할 수 없는 영역에서 벌어진 일로 인한 것이기 때문에 대응하는 것이 쉽지만은 않다”며 “야당에서도, 여당에서도 많이 배려해 주기를 부탁드린다”고 당부했다.

 

이어 “통합이라고 하는 것이 정말 이럴 때 빛을 발하지 않을까 싶다”며 “부족한 부분도 많이 있을 거다. 제안해 주면 진지하게 함께 고민하도록 하겠다. 지적할 건 지적하고, 부족한 것도 채워주고, 잘못된 것을 고쳐 나가야 하겠다”고 했다.

 

그러면서 “우리가 의견이 다를 경우에는 만나서 자주 얘기하는 게 좋다. 가급적이면 터놓고 얘기하자”며 “의견이 합치가 안 될 수도 있다. (그러나) 오해는 최소한 많이 줄일 수 있기 때문에 자주 만나 뵙고 싶다. 제가 빈말로 사진만 찍고 선전하려고 그런 건 아니다”라고 강조했다.

이동준 기자

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