강훈식, 카자흐·오만·사우디 방문해 원유 추가 확보 논의

“대체 공급선 확보 절실”

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 원유 및 나프타 추가 확보 등과 관련된 외교 활동을 위해 7일 출국한다.

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 열린 중동 전쟁 관련 기자간담회에서 “산업통상부 등 관계 부처와 국내 에너지 기업들과 함께 원유와 나프타 추가 확보와 관련된 협의를 위해 오늘(7일) 저녁 출국해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아에 방문할 계획”이라고 밝혔다.

강훈식 비서실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

강 실장은 “우리 경제는 중동 지역으로부터 도입되는 석유와 나프타에 크게 의존하고 있다”며 “의존도가 높은 만큼 석유와 나프타 수급에 애로가 있는 것도 사실”이라고 설명했다. 지난해 기준 호르무즈 해협을 통한 원유 도입 의존도는 61%, 나프타는 54%에 달하는 상황이다.

강 실장은 “우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선을 확보하는 노력이 절실히 필요한 상황”이라고 강조했다. 또 “정부 고위급 협의가 말잔치로 끝나지 않도록 실제로 석유와 나프타 등을 도입하는 기업과 긴밀히 협의하고 유조선이나 석유제품 운반선이 국내 항구에 도착하기 전까지 필요한 지원을 아끼지 않을 방침”이라고 했다.

수급 불안 우려가 불거진 의약품, 의료기기, 의료 제품 등도 안정적으로 공급될 수 있도록 가용한 정책 수단을 총동원한다는 방침이다. 강 실장은 “수액제, 포장제, 주사기 등을 제조하는 업체에 원료인 나프타, 플라스틱, 수지 등을 우선 공급하고 매점매석 등 시장 질서를 훼손하는 불법 행위를 근절하기 위해 사재기 방지 신고센터 운영, 도매업자 등에 대한 행정지도 등을 적극적으로 시행하고 있다”고 말했다. 이어 “그 외에도 정부는 요소수, 페인트, 종량제 봉투 등 핵심 품목의 수급과 가격 동향을 실시간 신호등 시스템으로 확인하고 있다”며 “이상징후가 확인되면 유통 단계상 문제점은 없는지, 대체 공급선은 무엇인지, 신속한 수급을 위해 가능한 규제 완화 방안은 없는지 전방위적으로 해결 방안을 찾고 필요한 조치를 신속하게 시행하고 있다”고 전했다.

현재 호르무즈 해협에 있는 한국 국적 선박 26척과 관련해서는 “탑승하고 있는 선원들의 안전을 최우선시한다는 전제하에 선사 입장, 또 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하고 있다”고 밝혔다.

그는 “국민 여러분들께서는 정부의 노력을 믿고 정상적인 일상의 경제 활동을 영유해 주시기를 당부드린다”며 “어려운 에너지 수급 상황을 감안해 생활 속에서 실천할 수 있는 에너지 절약에는 적극 동참해 주시면 위기 상황이 보다 순조롭게 극복될 수 있을 것”이라고 했다.