이원택 "술·식사비 대납 의혹은 허위…법적 책임 물을 것"

모 언론 '제3자 대납 의혹' 제기…"식사 비용 직접 지불"

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 6·3 지방선거 전북도지사에 도전하는 더불어민주당 이원택 의원이 24일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하고 있다. 2026.2.24 nowwego@yna.co.kr

전북도지사 출마 예정자인 더불어민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 7일 언론 보도로 알려진 '술·식사비 제3자 대납 의혹'을 정면으로 반박했다.



그는 이날 입장문을 통해 "흑색선전과 허위사실 유포는 민주당 경선을 방해하는 해당 행위"라며 "도민과 민주 당원의 눈과 귀를 가리려는 시도에 단호히 맞설 것"이라고 밝혔다.



이날 한 언론은 '이 의원이 (음식점에서) 발생한 고액의 식사비와 음주 비용 일체를 직접 결제하지 않고 제3자가 대납했다는 구체적인 정황이 드러나 파장이 확산하고 있다'고 썼다.



이 의원은 "당시 자리는 청년들의 요청에 의한 정책 간담회였고 제가 개최한 자리가 아니었다"며 "누구나 볼 수 있는 공개된 자리였다. 저의 개인 식사 비용 또한 직접 지불했다"고 강조했다.



이어 "간담회 자리가 완전히 해산되기 전에 먼저 이석했고 이후 참석자들의 식사비용 지불 등은 제가 알 수 있는 영역이 아니다"라고 선을 그었다.



그러면서 "기본적인 저의 입장이나 사실 확인조차 되지 않은 보도에 대해 강한 유감을 표한다"며 "허위 사실 공표에 대해서는 법적 책임을 물을 것"이라고 피력했다.



아울러 "민주당 경선을 불과 하루 앞둔 시점에 제기된 사안에 대해 그 출처가 의심된다"며 "민주당 경선을 방해하고 왜곡하려 하는 것은 아닌지 의심할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

<연합>