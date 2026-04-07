GS건설, ‘콘크리트 압송’ 고도화…초고층 시공 기술 강화

GS건설이 콘크리트를 수백미터 상층부까지 균일한 품질로 끌어올리는 ‘콘크리트 압송 기술’ 고도화에 나선다.

GS건설은 7일 삼표산업, 삼표시멘트, 생고뱅코리아홀딩스와 이 같은 내용의 ‘초고층 시공 혁신 기술협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 각사는 콘크리트 배합 개발부터 성능 검증, 시험 시공, 현장 실증까지 전 과정을 공동 추진한다.

초고층 시공혁신 기술협력 MOU 체결 후, (왼쪽부터 순서대로) 삼표시멘트 이원진 대표, 삼표산업 이종석 대표, GS건설 조성한 미래기술원장, 생고뱅코리아홀딩스 이석우 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공

핵심은 ‘저점성·고유동 콘크리트’ 기술이다. 점성을 낮춰 이동성을 높이면서도 강도와 내구성을 확보해 초고층 상층부까지 콘크리트를 안정적으로 타설할 수 있도록 하는 것이 목표다. 이를 통해 압송 과정에서 발생하는 재료 분리와 품질 저하를 줄이고, 시공 안정성과 공기 단축 효과를 동시에 확보한다는 계획이다.

GS건설은 성능 평가 기준 수립과 시험 시공 등 실증 전반을 총괄한다. 삼표산업과 삼표시멘트는 시멘트 개발과 배합 설계·생산기술 검증을 맡는다. 생고뱅코리아홀딩스는 콘크리트의 내구성과 강도를 높여주는 혼화제 개발 등을 담당한다.

GS건설은 해당 기술을 서울 용산구 한강맨션 재건축과 부산 시민공원촉진1구역 재개발 등 수주 사업을 시작으로, 성수전략정비구역과 여의도 일대 재건축 등 주요 사업장에 단계적으로 적용할 계획이다. GS건설 관계자는 “초고층 건축물 시공에서는 상층부까지 콘크리트를 안정적으로 압송하면서도 강도와 품질을 유지하는 것이 핵심”이라며 “기술 고도화를 통해 초고층 시공 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.