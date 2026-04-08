해남, 18세까지 1억1482만원 ‘키움수당’

郡 통합형 출산·양육정책 시행

출생기본소득 月 20만원 지급

전남 해남군이 저출생 문제에 대응하기 위해 출산부터 성장까지 전 주기를 아우르는 지원정책을 대폭 강화한다.



해남군은 2026년 출생아 기준으로 아동 1인당 18세까지 총 1억1482만원 이상을 지원하는 통합형 출산·양육 정책을 시행한다고 7일 밝혔다.



군은 기존에 분산돼 있던 출산지원사업을 통합·일원화하고 ‘해남아이 키움수당’을 신설하는 등 지원체계를 정비했다. 이에 따라 출생부터 18세까지 신생아 양육비, 부모급여, 아동수당, 출생기본소득 등 9종의 지원이 이뤄진다.



핵심 사업인 해남아이 키움수당은 초음파 검진비, 임신 영양지원, 기저귀 구입비 등 기존 10개 사업을 통합한 것으로, 1세부터 7세까지 매월 20만원씩 총 1680만원을 지역화폐로 지급한다. 2025년 1월 1일 이후 출생아 중 해남군에 주민등록을 둔 아동을 대상으로 하며, 올해 9월부터 시행될 예정이다.



영아기 지원도 유지된다. 0세 아동에게는 신생아 양육비 200만원이 지급되며, 첫만남 이용권 200만원과 부모급여 월 100만원, 아동수당 월 12만원도 기존대로 지원된다. 부모급여는 1세아의 경우 월 50만원, 아동수당은 8세까지 월 12만원이 지급된다.



특히 1세부터 18세까지 매월 20만원씩 지급되는 출생기본소득도 포함돼 총 4320만원 규모의 지원이 이뤄진다. 이 제도는 2024년 1월 1일 이후 전남에서 출생신고를 한 아동을 대상으로 시행되고 있다.



이와 함께 군 자체 시책으로 초·중·고 입학 축하금 각 30만원이 지급되며, 가정보육 시 2세부터 7세까지 월 120만원, 10세부터 15세까지는 초등학생 월 10만원, 중학생 월 5만원의 교육수당도 지원된다.



추가로 둘째 20만원, 셋째 이상 50만원의 육아용품비와 다자녀 양육 장려금 600만원도 별도로 지급된다.



군 관계자는 “출산부터 성장까지 이어지는 통합 지원을 통해 군민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.