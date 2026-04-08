전북, 위기아동·청년 통합 안전망 가동

민·관 합심 사각지대 적극 발굴

가족돌봄 청년엔 年 200만원

전북도가 가족을 돌보는 영케어러와 사회적 고립 상태에 놓인 아동·청년을 위한 통합 지원체계를 본격 가동한다. 기존 ‘신청 중심’ 복지에서 벗어나 위기 징후를 선제적으로 발굴하고 맞춤형 지원을 제공하는 것이 핵심이다.



전북도는 최근 가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률 시행에 맞춰 ‘위기아동·청년 통합 지원체계’를 구축했다고 7일 밝혔다. 이번 정책은 2024년 8월부터 운영해 온 ‘청년미래센터’ 시범사업 경험을 바탕으로 보다 촘촘한 복지 안전망을 구현하는 데 초점을 맞췄다.



가장 큰 변화는 발굴 방식이다. 도는 ‘기다리는 복지’에서 ‘찾아가는 복지’로 전환해 위기 아동·청년을 조기에 발견할 수 있도록 했다. 본인이 직접 도움을 요청하는 방식에서 벗어나 교사와 복지시설 종사자 등 주변인이 위기 신호를 포착해 지원을 요청하는 민·관 협력 체계를 강화한다. 또한 온라인 창구 ‘청년ON’을 활성화하고, 내년부터는 실업급여 이력과 건강보험 자료 등 공공데이터를 활용한 조기 발굴 시스템을 도입해 사각지대를 줄일 계획이다.



지원은 대상별로 맞춤형으로 이뤄진다. 가족 돌봄 청년(13~34세)에게는 연간 200만원의 자기돌봄비와 사례 관리, 돌봄비용 추가 할인 혜택이 제공된다. 고립·은둔 아동·청년에게는 연령과 상태에 따라 상담과 단계별 회복 프로그램을 지원해 사회 복귀를 돕는다.



이 같은 사업은 전북청년미래센터를 중심으로 운영되며, 출범 이후 현재까지 780여 명에게 총 13억원 규모의 지원이 이뤄졌다. 해당 모델은 보건복지부로부터 전국 확산이 가능한 사례로 평가받고 있다.