구광모, 글로벌 AI기업과 협업 모색… AX 속도

팔란티어·스킬드AI 대표 만나

AI사업 모델 수익화 방안 타진

LG전자 1분기 영업이익 1.6조

구광모 LG그룹 회장이 팔란티어 등 글로벌 인공지능(AI) 소프트웨어 및 로봇 지능 개발 기업을 잇따라 만나며 LG의 AX(인공지능 전환) 속도를 높이는 데 집중하고 있다. LG의 미래 성장동력인 AI사업이 아직 뚜렷한 성과가 없는 상황에서 사업의 실행력을 더 높일 수 있는 방안을 점검하기 위한 것으로 보인다.



LG는 구 회장이 지난 2일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 팔란티어의 알렉스 카프 최고경영자(CEO)와 세계적 권위의 로봇 지능 개발 기업 ‘스킬드AI’의 디팍 파탁·아비나브 굽타 공동창업자를 차례로 만났다고 7일 밝혔다. 카프 CEO와 만난 구 회장은 ‘온톨로지(Ontology)’와 AI 기반의 의사결정 체계, 이를 통한 주요 혁신 사례에 대해 논의했다. 온톨로지는 기업 내 분산되고 파편화된 데이터를 통합하는 수준을 넘어, 이를 유기적으로 연결해 실시간 시뮬레이션하는 기술이다.

구광모 LG 회장(오른쪽)이 지난 2일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 피지컬AI 분야 세계적 권위자인 아비나브 굽타 스킬드AI 공동창업자와 휴머노이드 시연을 살펴보고 있다. LG 제공

구 회장은 팔란티어 기술의 제조 및 산업 현장에서의 성과에 관심을 가지며 벤치마킹 요소와 협업 가능성 등을 모색했다.



이어 파탁·굽타 스킬드AI 공동창업자를 만난 구 회장은 스킬드AI의 지능을 장착한 휴머노이드 시연에 참관하고 피지컬AI 생태계가 산업 현장에 미칠 파급력을 점검했다. 특히 구 회장은 스킬드AI의 성장 전략과 선도적 로봇 지능 기술을 보며 LG의 로봇 사업과 제조 현장 피지컬AI 구현의 방향성 등을 점검한 것으로 알려졌다. 스킬드AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 파운데이션 모델 영역에서 글로벌 톱 티어 기업으로 꼽힌다.



이처럼 구 회장이 잇따라 글로벌 AI 소프트웨어 기업 및 피지컬AI 기업과 만난 데는 그만 한 이유가 있다. 현재 LG그룹은 전사적으로 AX와 AI사업 모델의 수익화가 필요한 시점이다. 이날 발표한 LG전자의 1분기 잠정실적은 매출액 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원이다. 영업이익은 지난해 4분기(영업손실 1090억원) 이후 1개 분기 만에 흑자 전환했다. 일시적인 이번 1분기 LG전자의 흑자전환은 생산지 최적화 등 선제적인 관세 대응 노력과 사업 전반에서 강도 높게 진행 중인 원가구조 개선 효과일 뿐 구 회장과 LG그룹이 추진 중인 AI사업과 AX는 아직 뚜렷한 성과가 없다는 분석이다.



이에 구 회장은 직접 글로벌 기업과 손을 잡고 그룹차원의 AI 사업 및 AX에 속도를 내겠다는 계획이다. 실제 구 대표는 최근 주요 계열사 사장단 40여명이 참석한 ‘사장단 회의’에서 “AX 시대에 가장 중요한 것은 속도이며, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하다”며 속도를 강조한 바 있다.



LG그룹 관계자는 이번 구 회장과 글로벌 AI기업의 회동에 대해 “LG의 AI 사업화 방향과 피지컬AI 분야의 우선순위를 명확히 해 신속한 성과 창출에 집중하겠다는 의미”라고 설명했다.