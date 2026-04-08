‘중국의 AI모델 베끼기’에 미국 기업들 공동 대응

오픈AI·앤트로픽·구글 3사

‘무단 복제’ 탐지 정보 공유

미국의 인공지능(AI) 선도 기업인 오픈AI와 앤트로픽, 구글 3사가 중국 기업들의 첨단 AI 모델 ‘무단 복제’에 공동 대응하기로 했다.



블룸버그통신은 6일(현지시간) 이들 기업이 2023년 마이크로소프트(MS)와 함께 설립한 AI 안전·보안 비영리 단체 ‘프런티어 모델 포럼’을 통해 중국 AI 기업들의 무단 증류 시도를 탐지하고, 관련 정보를 공유하고 있다고 보도했다.

사진=게티이미지뱅크

증류란 상위 AI 모델의 답변을 데이터로 삼아 새로운 AI 모델을 훈련하는 기법이다. 원래는 대형 모델에 준하는 경량 모델을 만드는 데 사용된다. 문제는 중국 AI 기업들이 허락 없이 경쟁사 모델을 무단으로 증류한다는 점이다. 이에 대해 미국 기업들은 중국 기업들이 자사 AI 모델 기능 상당 부분을 사실상 탈취하고 있으며, 이로 인한 손실도 수십억달러에 이른다고 주장한다.



공동 대응이 본격화된 계기는 지난해 1월 중국 AI 기업 딥시크의 추론 모델 R1의 등장이다. 당시 딥시크 R1은 오픈AI의 챗GPT와 놀라울 정도로 유사한 응답 방식을 보였고, 오픈AI와 MS는 즉각 내부 조사에 착수했다.



오픈AI는 앞서 미 의회에 제출한 메모를 통해 딥시크를 비롯한 중국 기업들이 미국의 선도 모델에 ‘무임승차’를 하고 있다고 지적했다.



앤트로픽은 지난 2월 중국계 기업들이 자사의 AI 챗봇 ‘클로드’에 접근해 기능을 무단 추출하려 한 정황을 공개했다. 딥시크, 문샷 AI, 미니맥스 등 중국 기업 세 곳이 약 2만4000개의 가짜 계정으로 클로드와 1600만건 이상의 대화를 생성했다는 것이다. 구글도 최근 유사한 시도가 급증하고 있다고 밝혔다.



미국 AI 기업들은 AI 모델 무단 탈취가 국가 안보에도 위협이 될 수 있다고 경고하고 있다.