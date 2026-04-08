2035년엔 10대 중 8대가 전기차... 고유가로 빨라지는 미래차 전환

신차 중 전기차 비중 높아져

2026년 30→35%… 갈수록 확대

중동 전쟁 여파로 유가가 급등하면서 지난 3년여간 침체된 세계 전기차 시장 수요가 올해부터 반등할 것이라는 분석이 나왔다.



에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 전쟁 이전인 지난 1월 예상한 올해 글로벌 전기차 침투율(신차 중 전기차가 차지하는 비중)은 27%였으나, 이달 29%로 상향 조정했다고 7일 밝혔다.

서울 여의도 국회에서 전기차가 충전되고 있다. 뉴시스

내년 이후부터는 기존과 신규 예측치의 격차가 더 벌어져 전기차 침투율 상승이 빨라질 것으로 전망됐다. 2027년 기준으로 기존은 30%, 신규 예측치는 35%이며 2028년 기준으로는 각 34%, 41%다. 2035년 기준으로는 85%와 67%까지 벌어진다.



SNE리서치에 따르면 유가가 높아지면서 전기차인 기아 EV5와 가솔린 모델인 기아 스포티지 1.6T 사이의 가격을 회수할 수 있는 기간도 짧아진다.



기름값이 ℓ당 1600원이면 회수하는 데 2년이 걸리지만, 2000원으로 올라가면 약 1년2개월 정도로 단축된다는 전망이다. EV5가 스포티지보다 구매 가격은 수백만원 더 높지만, 휘발유값보다 낮은 배터리 충전비와 세금 등으로 차액 부담을 줄일 수 있다.