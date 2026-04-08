한화, 중남미 방산시장 공략 나섰다

방산 3사 칠레 방산전 첫 참가

육·해·공·우주 통합방위 뽐내

한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션 등 한화의 방산3사가 중남미 최대 방산 전시회에 참가해 방산 시장 공략에 나선다.

한화 방산3사는 7일(현지시간)부터 12일까지 칠레 산티아고에서 열리는 ‘칠레 국제항공우주박람회(FIDAE 2026)’에 참가한다고 밝혔다. 한화가 해당 전시에 참가하는 것은 이번이 처음이다. FIDAE는 격년으로 열리는 중남미 최대 규모 방산 전시회로, 이번 전시에는 35개국 440개사가 참여한다.

7일(현지시간) 칠레 산티아고에서 열리는 ‘FIDAE2026’의 한화 통합부스 전경. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 이번 전시에서 차륜형 장갑차 ‘타이곤(TIGON)’을 칠레에 처음 선보인다. 타이곤은 6×6 구동 방식으로 각 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있어 기동성과 안정성을 높였다.

한화시스템은 주·야간과 기상 조건에 관계없이 25㎝급 해상도 관측이 가능한 소형 합성개구레이더(SAR) 위성을 선보인다.

한화 관계자는 “육·해·공·우주 전 영역에 대응 가능한 통합 방위 역량을 바탕으로 중남미 시장에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하겠다”며 “칠레를 비롯한 중남미 시장 공략을 본격화할 것”이라고 밝혔다.