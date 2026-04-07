박·전 “여론조사 왜곡 의혹 검증” 촉구… 정 “원팀 정신 훼손” 불쾌 [6·3 지방선거]

더불어민주당 서울시장 후보 경선 결과 발표를 사흘 앞두고 예비후보들 간 신경전이 최고조로 치닫고 있다. 여론조사 선두를 달리는 정원오 후보를 둘러싸고 야권의 의혹 제기가 이어지자, 박주민·전현희 후보는 당 지도부를 향해 ‘엄중한 검토와 정당한 조치’를 촉구했다. 정 후보 측은 ‘원팀 정신 훼손’이라며 불쾌감을 드러냈다. 동시에 6·3 지방선거와 함께 치러지는 보궐선거에 대한 관심도 커지고 있다. 특히 전재수 의원의 부산시장 출마로 보궐 가능성이 제기된 부산 북갑에 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석 출마설이 부상하고 있다.
◆비판·공방 난무한 與 서울시장 경선
민주당 서울시장 본경선 투표(당원 50%·일반 국민 여론조사 50%)는 7일부터 9일까지 사흘간 진행된다. 과반 득표자가 나오지 않을 경우 17∼19일 결선 투표가 실시된다. 앞선 세 차례 토론회에서 기싸움을 벌여온 세 후보는 본경선 첫날에도 여론조사 홍보물을 두고 충돌했다.
박 후보는 페이스북에 “당 지도부에 현재 경선 과정에서 제기된 우려 사항에 대해 당 차원의 엄중한 검토와 정당한 조치를 취해달라고 강력히 요청했다”며 “국민의 눈높이에 맞는 책임 있는 결정을 기다리겠다”고 밝혔다.
전날 박 후보는 “정 후보가 ‘모름’이나 ‘무응답층’을 임의로 제외하고 후보자 간 비율만 다시 계산한 수치를 마치 본인의 실제 지지율인 것처럼 큰 글씨로 강조해 유포했다”며 ‘공직선거법 위반’ 의혹을 공개 제기했다. 이후 박·전 후보는 “중앙선거관리위원회의 유권해석이 나올 때까지 경선 일정을 유예하거나, 투표가 진행되기 전 명확한 경고 등 긴급한 조치가 필요하다”는 입장문을 지도부에 전달했다.
정 후보는 여론조사 관련 “법적 문제가 없다”고 해명했다. 정 후보는 압도적 지지율로 결선 없이 본경선에서 마무리 짓겠다는 의지를 밝히며 ‘원팀 기조’를 내세웠다. 박·전 후보의 검증 공세를 사실상 ‘원팀 훼손’으로 맞받은 것이다. 정 후보는 이날 CBS라디오에서 홍보물 논란과 관련해 “지난번 대선 경선 과정에서 언론에서도 활용했던 방법”이라며 “왜곡이나 허위가 아닌 민주당의 경선 룰을 반영한 것”이라고 주장했다.
해당 논란과 관련해 국민의힘 김재섭 의원이 정 후보를 공직선거법 위반으로 고발하자, 정 후보 측은 두 후보가 야당에 공격의 빌미를 줬다며 역공도 펼쳤다. 정 후보 측 박경미 대변인은 “민주당 후보가 의혹을 제기하자 국민의힘 김재섭 의원이 기다렸다는 듯이 오늘 선관위에 고발 조치했다”며 “원팀 기조가 흔들려서는 안 된다”고 했다. 정 후보를 지원하는 이해식 의원도 두 후보 비판에 대해 “패배를 자인한 것”이라며 “과유불급”이라고 꼬집었다.
중앙선관위원회는 정 후보의 여론조사 관련 신고와 관련해 “해당 사안은 경찰에 고발장이 접수돼 기수사 중인 사안으로, 수사기관의 신속한 판단 등을 위해 서울시 선거여론조사심의위원회에서 4월7일 15시25분경 서울특별시 경찰청에 수사자료통보 조치를 하였다”고 밝혔다.
◆하정우 AI 수석 영입 나선 與
6·3 지방선거에 현역 의원들의 출마가 잇따르면서, 이번 재·보궐선거는 10곳 이상에서 치러지는 사실상 ‘미니 총선’으로 평가된다. 현재 재보선이 확정된 지역은 △인천 계양을 △충남 아산을 △경기 평택을 △경기 안산갑 △전북 군산·김제·부안갑 △울산 남갑 △인천 연수갑 등 7곳이다.
여기에 해양수산부 장관을 지낸 전 의원의 부산시장 출마로 부산 북갑 보궐선거 가능성까지 제기되면서 판이 더 커지는 양상이다. 당 지도부는 이재명 대통령이 ‘하GPT(하정우+챗GPT)’라는 별칭으로 부르는 하 수석 영입을 본격 검토하는 분위기다.
민주당 조승래 사무총장은 전날 저녁 서울 여의도에서 하 수석을 만나 부산 북갑 보궐선거 출마 문제를 논의했다. 1977년생인 하 수석은 부산 출신으로, 네이버 클라우드 AI 센터장을 지낸 이력이 있다. 당 지도부 관계자는 “본인은 출마하고 싶은 의지가 있는데, 인사권자의 결정과 가족 의사 등 고려할 요소가 많은 상황”이라고 전했다.
하 수석이 실제 출마할 경우 부산 선거 구도에도 적잖은 파장이 예상된다. 부산 북갑 보궐선거에는 국민의힘에서 박민식 전 의원이 출마를 예고한 상태다. 여기에 더해 조국혁신당의 조국 대표, 한동훈 전 국민의힘 대표 출마 가능성도 거론돼 왔다. 여당 관계자는 “하 수석이 출마할 경우, 민주당 지역을 다른 당 후보한테 내줄 이유는 없지 않겠냐”라고 했다.