여야 대표 만난 李대통령…“대한민국 큰 위기, 단합 필요”

7개월 만에 여·야·정 회담 개최

李, 추경 처리안 야당 협조 당부

“현금 포퓰리즘 아냐, 표현 과해”

장동혁, 국정 기조 전면 전환 요구

이재명 대통령이 7개월 만에 여야 지도부와 다시 마주 앉아 중동발 위기 대응과 민생 경제 등에 관해 논의했다. 이 대통령은 “지금처럼 어려운 시기, 특히 외부요인에 의해 우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말로 중요하다”며 위기 극복을 위한 초당적 협력 의지를 강하게 드러냈다.



이 대통령은 7일 청와대에서 열린 여·야·정 민생경제협의체 회담에서 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표 등 여야 지도부와 만났다. 이 대통령은 “지금 대한민국은 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다. 내부적 요인들은 많이 개선되고 있었는데 안타깝게도 외부적 요인 때문에, 또 우리가 통제할 수 없는 영역에서 벌어진 일로 인한 것이기 때문에 대응하는 것이 쉽지만은 않다”면서 “우리가 통상적으로 얘기하는 ‘통합’이라고 하는 것이 정말 이럴 때 빛을 발하지 않을까 싶다”고 말했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 이 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 뒷줄 왼쪽부터 강훈식 비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 뉴시스

이 대통령은 중동발 위기 극복을 위한 추가경정예산(추경)안 처리에 야당이 협조해 줄 것을 요청했다. 이 대통령은 “추경은 정말 중요하다는 점은 장 대표도 인정하는 것 같다”며 “세수는 국민을 위해 반드시 써야 하는 돈으로 잘 쓰는 게 중요하다. 가장 중요한 건 국민의 대외적 위기에 따른 피해를 조금이라도 보전해 드리는 것”이라고 말했다. 그러면서 “다만 (야당은) 그 내용들이 좀 부적합한 게 있다는 얘기인데 예산안은 정부의 의견이니까 심의 의결권을 가지고 있는 국회에서 여야가 충분히 토론하고 그 과정을 통해 필요한 것들을 더 추가할 수도 있다”고 야당의 불만을 달랬다.



야당이 고유가 피해 지원금에 대해 ‘포퓰리즘’이라고 비판하는 데에 관해서는 “‘현찰 나눠 주기’라고 하는 건 좀 과한 표현”이라며 “이게 현금 포퓰리즘은 결코 아니다”고 강조했다. 이어 “편성된 예산의 재원이 어디서 빚을 내거나 다른 데서 억지로 만들거나 국민에게 증세해서 만든 게 아니고 작년 하반기 최선의 노력을 다했고 그를 통해 경제가 일정 부분 회복되면서 예상보다 더 늘어난 세수를 활용하는 것”이라고 말했다.



장 대표는 이날 회담에서 이 대통령에게 추경안과 부동산 정책 등 각종 현안을 언급하며 국정운영 기조 전환을 촉구했다. 장 대표는 “국민 삶이 큰 어려움에 빠져 있는 만큼 지금은 정치의 모든 역량을 민생에 집중해야 할 때라고 생각한다”며 “대통령께서 국정운영의 기조를 바꾸고 나라와 국민을 위해 올바른 정책을 추진한다면 야당도 얼마든지 협력하고 힘을 보탤 것”이라고 밝혔다.