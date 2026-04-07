대장동 수사검사 9명, 법무부 감찰 받는다

서울고검 TF서 진상조사 나서

정성호 “특검 수사도 방법” 밝혀

법무부가 ‘대장동 개발 비리 의혹’을 수사한 검사 9명에 대한 여권의 감찰요청을 접수해 진상조사에 착수했다.

정성호 법무부 장관이 7일 국회에서 열린 '윤석열정권 정치검찰조작기소 의혹사건 진상규명' 국정조사특별위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관은 7일 오전 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’ 기관 보고에서 “지난해 9월부터 12월까지 총 4회에 걸쳐 대장동 개발 사건 수사 검사에 대한 감찰요청이 접수됐다”며 “대상자는 대장동 개발 사건 2기 수사팀 소속으로 2022년부터 2024년까지 진행한 검사 9명”이라고 밝혔다.



정 장관은 “감찰요청에 적시된 비리 혐의는 별건 수사 등으로 피의자를 압박하거나 진술을 강요 및 회유했다는 내용과 위례신도시 사건 수사 중 정용학 녹취록 조작 관련 허위공문서를 작성했다는 내용 등”이라고 했다.



더불어민주당 김동아 의원은 이날 국회 기관 보고에서 “엄희준·강백신 검사가 윤석열 취임 직후 공식적인 인사 발령이 없었는데도 대장동 사건에 관여했다는 제보가 있다”고 말했다. 엄희준 광주고검 검사와 강백신 대구고검 검사는 윤석열정부 출범 직후 2022년 5월 서울중앙지검 공판 5부로 파견됐다. 이후 대장동 2기 수사팀으로 투입된 서울중앙지검 반부패수사1부와 반부패수사3부 부장검사를 맡았다. 이날 오후 증인으로 출석한 엄 검사와 강 검사는 “공판5부에 발령받은 뒤 송경호 당시 서울중앙지검장 지시로 사건 기록을 검토했다”고 했다.



법무부는 감찰규정에 따라 감찰요청을 대검찰청에 넘겼다. 대검찰청은 대장동 개발 사건을 수사한 검찰청을 관할하는 서울고검에 진상조사를 지시했으며, 현재 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 진행하고 있다.



정 장관은 이와 관련해 “공판부 검사로 발령이 났는데 다른 사건들의 기록을 검토하고 열람하는 게 적법한지에 대해서는 검토를 해봐야 할 것 같다”며 “(TF에서) 부족한 점이 있다면 국회 결단으로 특검을 만들어 수사하는 것도 방법”이라고 덧붙였다.