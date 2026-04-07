“중동 리스크 터질라”… 한국한의약진흥원, 물류·수출 차질 상시 모니터링

중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 원자재 수급 불안 등 대외 불확실성이 커지자, 보건당국과 관련 업계가 국내 한의약 산업에 미칠 파장을 최소화하기 위해 긴급 대응에 나섰다.

중동 사태 위기 대응 '한의약기업 안심접수센터’가 운영되고 있다. 한국한의약진흥원 제공

한국한의약진흥원은 온라인 화상회의를 통해 ‘중동 사태 관련 한의약 기업 영향 점검회의’를 개최했다고 7일 밝혔다. 이번 회의는 중동 전쟁 확전 양상이 국내 한의약 산업 및 의료기기 분야에 미칠 악영향을 사전에 파악하고, 현장 기업들의 피해를 줄이기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

회의에는 한국한의약진흥원과 한국한의산업진흥협회, 주요 의료기기 업체 관계자들이 참석해 머리를 맞댔다. 참석자들은 나프타 등 석유화학 기반 원자재의 가격 상승과 수급 불안이 의료기기 생산 공정에 미치는 영향을 집중 점검했다. 또한 △항공∙해상 물류 차질에 따른 수출 타격 △해외 바이어의 발주∙대금 결제 지연 가능성 등 현장의 실질적인 애로사항을 공유했다.

진흥원은 사태 장기화에 대비해 ‘중동 사태 위기 대응 한의약기업 안심접수센터’를 중심으로 상시 모니터링 체계를 구축하기로 했다. 한의약 기업들이 원자재 수급이나 물류, 계약 과정에서 문제를 겪을 경우 센터를 통해 즉시 상담을 요청하면, 진흥원이 관계 부처와 협력해 신속히 해결책을 마련한다는 방침이다.

고호연 한국한의약진흥원장은 “안심접수센터를 통해 산업 현장의 목소리를 실시간으로 파악하겠다”며 “위기 징후가 포착될 경우 정부∙유관기관과 긴밀히 협력해 우리 기업들이 입을 타격을 최소화하는 데 총력을 다할 것”이라고 강조했다.