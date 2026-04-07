전북교육청, 유아 정서·심리지원 본격화…300명 개별상담 추진

전북도교육청이 유치원과 어린이집에 다니는 3~5세 유아를 대상으로 정서·심리지원 사업을 본격 추진한다.

전북교육청은 7일 유보통합의 핵심 서비스 중 하나인 ‘유아 정서·심리지원 사업’을 통해 정서·심리 문제로 어려움을 겪는 유아의 건강한 발달과 심리 안정을 지원한다고 밝혔다.

전북교육청

이번 사업은 전북도육아종합지원센터를 비롯한 지역 육아종합지원센터와 협력해 추진되며, 유아의 정서 상태를 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.

도교육청은 우선 정서적 돌봄이 필요한 유아 300명을 대상으로 개별 상담한다. 기본적인 관찰을 통해 지원 대상자를 발굴한 뒤 전문 상담 인력을 연계해 심층 상담을 진행하고, 필요에 따라 검사와 맞춤형 프로그램까지 제공할 계획이다.

또한 150학급을 대상으로 ‘찾아가는 집단상담’ 프로그램을 운영한다. 전문 상담사가 유치원과 어린이집을 직접 방문해 또래 관계 형성과 감정 조절 능력 향상을 돕는 활동을 지원함으로써, 유아의 사회성과 정서 발달을 동시에 강화할 방침이다.

학부모와 교사를 위한 연수도 병행한다. 유아기의 정서적 특성에 대한 이해를 높이고 가정과 교육 현장에서 활용할 수 있는 지도 방법을 제공해, 유아를 둘러싼 양육·교육 환경 전반의 대응 역량을 끌어올리겠다는 취지다.

특히, 도교육청은 지원 사각지대 해소에도 주력한다. 전주·군산·남원·김제·고창·부안 등 7개 육아종합지원센터를 중심으로 센터가 없는 정읍·완주·순창·임실·장수 등지까지 권역별로 연계 지원 체계를 구축해 ‘누수 없는 심리 방역망’을 마련할 방침이다.

도교육청은 이번 사업을 통해 유보통합 정책의 현장 안착을 유도하고, 지역 기관 간 협력 모델을 정립할 계획이다. 전북도교육청 관계자는 “유아기의 정서적 안정은 평생 정신건강의 기초가 되는 중요한 요소”라며 “모든 유아가 건강한 마음을 바탕으로 성장할 수 있도록 촘촘한 지원 체계를 지속적으로 강화할 것”이라고 말했다.