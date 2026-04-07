與 경기지사 후보 추미애 확정…본경선서 과반 득표 [6∙3의 선택]

더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 선출됐다.

민주당 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 7일 서울 여의도 당사에서 브리핑을 열고 “추미애 후보가 민주당 제9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출됐음을 선포한다”고 밝혔다. 소 위원장은 “최고 득표자가 과반 득표를 했으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다”고 말했다.

민주당 경기지사 본경선은 한준호 의원·추 의원·김동연 현 지사(기호순)가 3파전으로 치렀다. 투표는 지난 5일부터 이날까지 진행됐으며 권리당원과 안심번호 선거인단(국민 여론조사) 투표가 50%씩 반영됐다.

추 의원은 결과 발표 직후 페이스북에 “보내주신 성원에 감사드린다”며 “남은 기간 잘 준비해서 6월3일 압도적인 승리로 보답하겠다”고 적었다. 그는 “멋진 경쟁을 함께 해주신 김동연, 한준호, 권칠승, 양기대 후보님과 후보님들을 지지하시고 함께 고생한 분들에게도 깊은 위로와 감사의 말씀을 드린다”며 “민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들겠다”고 했다.