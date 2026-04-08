“어려운 이웃 보면 ‘복지위기 알림 앱’ 써요”

인천시, 모바일 신고 서비스 운영

인천시는 주변에 힘든 이웃이 있을 때 ‘복지위기 알림 앱’으로 적극 알려줄 것을 당부했다. 7일 시에 따르면 이번 애플리케이션은 경제적 어려움, 건강 문제, 고립·고독 등 본인과 주위에 겪고 있는 복지 위기를 모바일로 신속하게 도움을 요청할 수 있다.



지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원, 사회보장급여법상 신고의무자(공무원, 의료·교육기관 종사자), 이통장, 검침원 등은 물론이고 국민 누구나 이용할 수 있다. 기존 대면이나 전화 신고의 한계를 보완해 접근성을 대폭 높인 게 특징이다. 스마트폰에서 무료로 내려받아 사용하면 된다.



대상은 생계 및 주거 지원, 돌봄·보호, 건강·의료 등 각종 어려움에 처한 이들이다. 자신도 포함된다. 신고가 접수되면 해당 읍·면·동 행정복지센터의 담당자가 빠르게 현장을 확인한 뒤 상담에 이어 수요자 맞춤형 서비스를 연계시킨다.



이와 함께 지역에는 민간의 인적 안전망도 촘촘히 구축돼 있다. 현재 인천에는 총 1만5000여명의 인력이 위기가구 발굴·지원을 위해 활동 중이다. 골목골목 사정을 잘 아는 이통장, 주민단체 회원, 생활업종 종사자 등 1만1000명의 명예사회복지공무원이 대표적이다.



시는 이들이 맡은 바 역할에 나서면서 ‘복지위기 알림 앱’을 적극 활용하도록 독려한다. 동시에 일반 시민들도 도움이 필요한 이웃에 관심을 가져줄 것을 요청하고 있다. 시 관계자는 “일상에서 자발적인 제보가 활성화되면 행정력이 미치지 못하는 곳까지 인적 안전망이 더욱 공고해질 것으로 기대된다”고 말했다.