임신부 4시간 ‘뺑뺑이’에… 쌍둥이 1명 사망

대구 대형병원 7곳 “수용 불가”

다른 한 명은 뇌손상 중태 빠져

대구에 여행을 온 미국 국적의 쌍둥이 임신부가 조산 증세를 보였지만, 이송 병원을 찾지 못해 헤매다 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다.



7일 대구시 등에 따르면 지난 2월28일 대구 한 호텔에 머물던 임신 28주차 임신부 A씨는 복통과 함께 조산 증세를 보였다. 이에 남편 B씨는 같은 날 한 산부인과에 문의했지만 ‘진료 이력이 없다’는 등의 이유로 상급병원 방문을 권유받았다.

한 대학병원 응급실 앞에 진료 지연 안내 배너가 세워져 있는 모습. 뉴시스

이후 상태가 악화되자 이튿날 새벽 119에 신고했다. 구급대가 현장에 도착해 권역모자의료센터 등 병원 7곳에 연락했지만 신생아 수용 병실 부족 등의 입장을 밝히면서 산모는 구급차 안에서 약 1시간 대기해야 했다. 결국 B씨는 직접 산모를 태운 차량으로 평소 진료를 받던 분당서울대병원으로 이동했다. 이동 중에도 119와 연락하며 수용 가능한 가까운 의료기관을 수소문했다. 이 과정에서 구급대와 접촉했지만 이송 방향이 엇갈리며 시간이 더 지체된 것으로 알려졌다. 이후 충북 일대에서 다시 구급차와 연결되면서 분당서울대병원으로 이송이 이뤄졌다.



대구에서 119에 신고한 지 약 4시간이 지난 오전 5시35분쯤에 해당 병원에 도착했다. 당시 A씨는 양수가 터지고 혈압이 떨어지는 등 상태가 악화됐다. A씨는 응급 제왕절개 수술을 받고 생명을 건졌지만 임신 중이던 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고 다른 한 명은 뇌손상을 입어 치료를 받고 있다. 유족 측은 국가 등을 상대로 법적 대응을 검토 중인 것으로 알려졌다.



대구시는 이날 해명자료를 통해 당시 권역모자의료센터의 신생아 집중치료실 병상 부족으로 수용을 거절했다고 밝혔다. 지역모자의료센터도 전문의 부재와 치료 역량 부족을 내세웠다. 시 관계자는 “이번주 중 상급종합병원장을 대상으로 간담회를 열고 미수용사례 재발 방지 대안을 강구할 방침”이라고 밝혔다.