주낙영, “정책의 최종 목표는 시민 삶의 변화” [6·3의 선택]

시민행복·농어촌·청년정착 공약 제시

“청년이 머물고, 시민이 행복하고, 농어촌이 살아나는 경주 만들겠다”

주낙영 경북 경주시장 예비후보는 출마선언에서 제시한 주요 공약을 분야별로 설명하는 「주낙영의 공약 시리즈 4」를 통해, 시민행복·농어촌·청년정착 분야 구상을 시민들에게 보다 상세히 밝혔다.

주 후보는 “경주는 만 65세 이상 인구가 29%를 넘는 초고령사회에 진입했고, 생산가능인구 감소와 복지 수요 증가는 더욱 빨라지고 있다”며, “이제는 모든 세대가 함께 살고 싶은 도시환경을 만들고, 시민 일상에 실제 변화를 주는 생활정책을 강화해야 할 시점”이라고 밝혔다.

이어 “관광과 산업, 도시개발도 중요하지만 정책의 최종 목표는 결국 시민의 삶”이라며, “아이부터 어르신까지, 청년부터 농어촌 주민까지 누구나 변화를 체감할 수 있는 정책으로 더 따뜻하고 더 살기 좋은 경주를 만들겠다”고 강조했다.

△모두가 살고 싶은 매력적인 도시환경 조성

주 후보는 출마선언에서 밝힌 핵심 공약 가운데 하나로 모두가 살고 싶은 매력적인 도시환경 조성 구상을 제시했다.

그는 시민의 일상과 가장 가까운 공간의 질이 도시의 품격을 결정한다며, 생활 속에서 체감할 수 있는 정주환경 개선이 필요하다고 설명했다.

이를 위해 ▲황성공원 제모습 찾기 ▲동천~황성 천년숲길 조성 ▲국가하천 형산강 정비 ▲복합문화도서관 건립 ▲시립미술관 건립 ▲시민종합운동장 이전 ▲권역별 국민체육센터 건립 ▲파크골프장 대대적 확충 등을 추진하겠다고 밝혔다.

주 후보는 “걷기 좋고 쉬기 좋고 문화와 체육을 가까이 누릴 수 있는 도시가 결국 시민이 살고 싶어 하는 도시”라며, “경주의 도시환경을 한 단계 높여 시민 삶의 질을 실질적으로 바꾸겠다”고 말했다.

△활기 넘치고 풍요로운 농어촌 만들겠다

주 후보는 이어 활기 넘치고 풍요로운 농어촌 조성 공약도 상세히 설명했다.

그는 농어촌의 활력이 살아나야 경주 전체가 함께 성장할 수 있다며, 정주여건 개선과 소득 기반 확충을 함께 추진해야 한다고 밝혔다.

이를 위해 ▲농촌협약 및 어촌뉴딜300·신활력증진사업 추진 ▲도시가스 공급 확대 등 농어촌 정주여건 개선 ▲스마트 농축산업 육성 ▲공동영농 혁신농업타운 조성 확대 ▲농·축·수산물 수출 활성화 등을 추진하겠다고 설명했다.

또 ▲아동친화도시 구현 ▲다함께돌봄센터 및 공동육아나눔터 설치 확대 ▲출생통합지원센터 건립 ▲24시간 소아과·산부인과 병원 운영 ▲여성친화도시 구현 ▲공공산후조리원 등 의료지원 체계 강화 ▲치매안심도시 조성 ▲노인일자리 확대 ▲무료택시·버스 ▲AI·IoT 기반 건강관리 지원 ▲무장애도시 조성 ▲장애인가족 복합힐링센터 건립 등을 통해 촘촘한 시민행복도시를 만들겠다고 밝혔다.

△“예산 3조 시대의 힘, 시민 일상 변화로 증명하겠다”

주 후보는 청년 정착 지원과 관련해 ▲임대주택 및 공유주거 조성 확대 ▲전세자금 및 월세·이사비 지원 ▲청년 농·어부 희망디딤돌 지원 확대 ▲청년센터 및 신골든창업특구 활성화 ▲전입대학생 생활안정지원 확대 ▲청년감성상점 입점 지원 확대 ▲청년예술인 전시공간 지원 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

주낙영(사진) 후보는 “청년이 머물고 도전하고 정착할 수 있어야 도시의 미래도 지속된다”며, “생활정책, 복지정책, 농어촌정책, 청년정책을 촘촘히 챙겨 시민 누구나 변화를 체감하는 경주를 만들겠다”고 강조했다.