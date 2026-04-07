25년 간 18조원 규모 유통…태국 ‘마약왕’ 강남 호텔서 검거

국가정보원과 법무부, 경찰이 태국 정부의 요청을 받아 국제 마약조직 총책을 검거해 추방했다.

국정원 등은 7일 “태국 마약통제청(ONCB)의 긴급 요청에 따라 태국인 마약조직 총책 T씨(43)를 지난 6일 새벽 서울 강남 한 호텔에서 검거했다”며 “이날 오전 10시 20분 태국으로 추방했다”고 밝혔다. 검거에는 국정원·법무부·경찰로 구성된 전담팀이 투입됐다. 법무부 이민특조팀이 체포 절차를 집행했고 태국 정부 호송단 5명이 대상자를 이송했다.

법무부 이민특조팀이 국제 마약조직에 대해 체포 절차를 집행하는 모습(왼쪽)과 태국 정부 호송단 5명이 검거된 마약 조직 총책을 이송하는 모습(오른쪽). 국가정보원 제공

태국 당국에 따르면 T씨는 지난 25년 간 필로폰 11.5톤, 야바 2억7100만정, 케타민 5톤을 유통한 혐의를 받는다. 단일 조직 기준으로는 전례를 찾기 어려운 규모다. 특히 필로폰 유통량은 지난해 국내 압수량의 30배, 야바는 730배, 케타민은 35배가 넘는 것으로 추산된다. 필로폰은 국내 시가 기준 4조6000억, 야바는 13조 원, 케타민은 1조2000억원 규모로 알려졌다.

이번 작전은 ONCB가 T씨의 국내 입국 사실을 국정원 국제범죄정보센터에 전달하고 정보를 공유하면서 시작됐다. 정부는 협조 요청을 받은 직후인 지난달 28일 전담팀을 꾸려 대상자 동선을 추적한 결과 T씨가 강남 일대에 체류 중인 사실을 확인했다. 태국 측에도 T씨 검거를 위한 인터폴 적색수배서를 요청해 닷새 만에 전달받았다.

국정원은 “평소 ONCB와 신뢰관계를 토대로 한 유기적인 공조와 정부 기관 간 협력을 통해 초대형 마약상을 검거한 국제공조의 모범 사례”라며 “앞으로도 마약의 국내유입 차단과 해외거점 마약조직 색출을 위해 해외 주요기관과의 협력을 강화할 것”이라고 강조했다.