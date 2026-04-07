김인호 동대문구청장 예비후보, 선거사무소 개소식 개최 [6·3의 선택]

7일 오후 3시, 서울 동대문구 청량리역 롯데캐슬 SKY-L타워 5층에서는 더불어민주당 동대문구청장 예비후보 김인호 선거사무소 개소식이 열렸다. 당원과 지지자, 지역 주민은 물론 동대문구 시·구의원 예비후보들까지 대거 참석하며 사실상 대형 출정식 행사를 방불케 했다.

7일 열린 김인호 동대문구청장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석한 주요 인사들이 기념촬영을 하고 있다.

개소식에는 전현희, 박민규, 민병두 등 여권 주요 인사가 총출동했다. 축사에 나선 전현희 의원은 “김인호 후보는 서울시의회 의장을 역임하며 이미 능력이 검증된 인물”이라며 “의리와 뚝심으로 동대문을 이끌 적임자”라고 강조했다. 박민규 의원은 “검증된 일꾼 김인호가 동대문이 필요로하는 바로 그 후보”라며 힘을 보탰다. 민병두 전 의원은 “동대문의 발전을 실질적으로 견인해 온 인물”이라며 지역 기반과 성과를 높이 평가했다.

무대에 오른 김인호 예비후보는 자신의 어린 시절을 회상하며 동대문과 맺어온 오랜 인연을 강조했다. 그는 “어려운 환경 속에서도 동대문에서 꿈을 키워왔다”며 “그동안의 경험과 성과를 바탕으로 동대문의 전성시대를 반드시 열겠다”고 선언했다. 이날 개소식은 단순한 사무소 개소를 넘어 더불어민주당의 ‘출정식’을 연상케 할 만큼 강한 결집력을 보여줬다는 평가를 받고 있다.