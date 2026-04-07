호서대, 천안상고·기업과 손잡고 ‘졸업하면 취업’ 본격 추진

협약형 특성화고 시동…교육과정부터 취업까지 연계

지역 정주형 인재 양성…충남 교육혁신 모델 구축

호서대학교(총장 강일구)가 천안상업고등학교, 지역 기업과 함께 고등학교 졸업과 동시에 취업까지 연계하는 ‘협약형 특성화고등학교’ 모델을 본격 추진한다.

호서대는 교내 비즈니스라운지에서 천안상고, 글로벤스(주)와 ‘협약형 특성화고등학교 육성사업 추진을 위한 업무협약’을 체결했다고 7일 밝혔다.

글로랜스 손진(왼쪽) 상무이사, 천안상고 박광래(중앙) 교장, 이성희 센터장이 7일 업무협약을 체결했다.

협약식에는 박광래 천안상고 교장과 손진 글로벤스 상무이사, 이성희 호서대 계약학과지원센터장 등 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 천안상고의 교육부 ‘협약형 특성화고’ 지정 추진을 위한 기반 마련으로, 대학과 기업이 교육과정 설계 단계부터 참여해 취업까지 연계하는 지역 밀착형 인재 양성 모델 구축에 초점이 맞춰졌다.

세 기관은 협약을 통해 학생들의 취업과 성장을 지원하는 교육과정을 공동 운영하고, 지역 정주를 유도하는 협력 체계를 구축하기로 했다. 또한 교육환경 개선과 행정·재정 지원, 거버넌스 체계 구축에도 협력한다.

특히 지역 기업이 교육 단계부터 참여해 산업 수요에 맞는 인재를 양성하고, 졸업 이후 곧바로 취업으로 이어지는 구조를 마련했다는 점에서 주목된다.

이성희 호서대 계약학과지원센터장은 “지역 유망 기업과 연계를 통해 학생들이 충남에 정착하고 역량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이번 협약은 고교와 대학, 기업이 함께 지역 인재 육성 모델을 설계했다는 점에서 의미가 크다. 교육과 취업, 정주를 연결하는 선순환 구조를 구축하는 사례로 평가된다.

호서대는 앞으로도 충남 지역 특성화고와 협력 모델을 확대해 지역사회와 연계된 교육 생태계를 구축해 나갈 계획이다.