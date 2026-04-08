안보리 '호르무즈 개방' 결의안 결국 부결…중·러 거부

'무력 동원' 초안서 수위 대폭 완화에도 불발

유엔 안전보장이사회(안보리)가 7일(현지시간) 호르무즈 해협의 선박 보호와 봉쇄 해제를 촉구하는 결의안을 표결에 부쳤으나, 상임이사국의 거부권 행사에 막혀 결국 부결됐다.



이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 안보리 회의에서 호르무즈 해협 관련 결의안은 찬성 11표, 반대 2표, 기권 2표로 채택이 무산됐다.

[로이터=연합뉴스]

거부권을 가진 상임이사국 중국과 러시아가 거부권을 행사했고, 콜롬비아와 파키스탄은 기권했다.



이번 결의안은 안보리 의장국인 바레인이 걸프협력회의(GCC) 회원국들과 조율해 마련한 것이다.



호르무즈 해협의 항로 이용에 이해관계가 있는 국가들이 선박 호위 등 항행의 안전과 안보를 보장하는 데 기여할 수 있도록 방어적 성격의 노력을 조율할 것을 강력히 권고한다는 내용을 담고 있다.



또 이란에 선박에 대한 모든 공격과 항행의 자유를 저해하는 모든 시도를 즉각 중단할 것을 요구하고, 급수·담수화 시설 등 민간 기반 시설과 석유·가스 시설에 대한 공격을 중단할 것을 촉구하는 내용도 있다.



당초 초안에는 군사 행동을 의미하는 '필요한 모든 수단'을 동원해 해협 봉쇄를 저지할 수 있다는 내용이 담겼으나, 중·러의 반대에 '방어적 성격의 노력 조율'을 권고하는 수준으로 수위가 대폭 낮아졌다.



이 과정에서 초안에 난색을 표했던 프랑스는 찬성으로 돌아섰으나, 러시아와 중국은 계속해서 거부권을 행사하며 결의안 채택을 막아 세웠다.



호르무즈 해협을 차단하고 있는 이란은 이번 결의안이 상황을 복잡하게 만들 뿐이라며 러시아 측에 채택을 저지해달라고 요청한 것으로 전해졌다.



안보리 결의안은 15개 이사국 중 최소 9개국의 찬성이 필요하며, 5개 상임이사국(미국·중국·영국·프랑스·러시아) 중 어느 국가도 거부권을 행사하지 않아야 한다.

<연합>