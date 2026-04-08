국민연금 적립금 1천540조원 돌파…수익금이 보험료 앞질렀다

수익금 1천50조원으로 전체 자산 절반 이상 차지

주식 비중 58%…공격적 운용으로 노후 자금 확보

국민의 노후를 책임지는 국민연금 기금 적립금이 1천500조원 시대를 열었다. 특히 눈에 띄는 점은 기금의 절반 이상이 국민이 낸 보험료가 아니라 투자를 통해 벌어들인 수익으로 채워졌다는 사실이다.



8일 국민연금공단에 따르면 2026년 1월말 기준 국민연금 기금 적립금은 1천540조4천억원을 기록했다. 1988년 기금 설치 이후 2026년 1월까지 쌓인 누적 운용수익금은 총 1천50조8천억원에 달한다. 이는 전체 적립금의 68%에 해당하는 수치로 국민연금이 투자를 통해 스스로 자산을 크게 늘렸다는 사실을 보여준다.

정은경 보건복지부 장관이 지난 3월 5일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 2026년도 제2차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

실제로 국민들이 지금까지 납부한 보험료 등은 총 928조5천억원이다. 이 중 연금으로 지급하거나 관리비로 쓴 돈 438조9천억원을 제외하면 순수하게 남은 보험료 원금은 489조6천억원 수준이다. 결과적으로 현재 쌓여있는 1천540조원의 자산 중 약 3분의 2가량이 투자를 통해 얻은 결실인 셈이다.



올해 시작도 순조로웠다. 국민연금은 2026년 1월 한 달 동안에만 81조5천억원의 수익을 올렸다. 주식 중심의 공격적인 자산 배분 전략이 주효했던 것으로 분석된다.



올해 1월말 기준 국민연금의 투자 비중을 살펴보면 주식이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 이어 채권이 26.0%, 부동산이나 인프라 같은 대체자산이 15.2%를 기록했다. 과거 채권 위주의 안정적 투자에서 벗어나 주식과 대체투자 비중을 높여 수익성을 극대화하려는 노력이 수치로 나타나고 있다.



기금의 운용 구조를 보면 전체 자산의 99.9%인 1천539조3천억원이 금융부문에 집중돼 있다. 여기에는 국내외 주식과 채권 등이 포함된다. 나머지 1조1천억원은 복지 및 기타 부문에 사용되고 있다.



지출 측면에서는 기금 설치 이후 현재까지 총 425조4천억원이 국민들에게 연금으로 지급됐다. 기금을 관리하고 운영하는 데 들어간 비용은 13조5천억원이다.



국민연금공단 관계자는 "앞으로도 국민의 소중한 노후 자금을 안정적으로 운용해 나가겠다"는 뜻을 밝혔다.



국민연금 기금의 운용 현황은 기금운용본부 홈페이지를 통해 매월 투명하게 공개되고 있다.

<연합>