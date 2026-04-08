김장훈, 과거 기내 흡연 논란에 “수면제 30알 복용…공황장애”

유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀라이프’ 화면 캡처

가수 김장훈이 과거 기내 흡연에 대해 언급했다.

7일 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀라이프’에는 ‘가수 김장훈 8화 (정치 성향 논란 오늘 종결합니다..!)’란 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김장훈은 당시 프랑스 파리에서 예정된 공연을 앞두고 악기가 도착하지 않자 심각한 불안 증세를 겪었다고 설명했다.

김장훈은 "파리에서 공연을 하기로 했는데 배달 사고로 악기가 안 왔다. 고소하겠다고 난리를 쳤지만 다음 날 아침까지도 악기가 안 왔다"고 말했다.

이어 "그때 공황장애가 와서 밤새 잠을 못 자고 약을 먹고 기절했는데 그 사이 공연이 끝나 신용을 잃었다"고 털어놨다.

그러면서 "비행기에서도 공황장애 약을 계속 먹었는데도 진정이 안 됐다. 너무 화가 나고 감정이 올라와 수면제 30알을 한꺼번에 복용했다"고 했다.

그는 "정상적인 상태가 아니었다. 정신이 나가니까 담배를 피우면 진짜 사이렌이 울리나 궁금하더라"라고 했다.

김장훈은 기내에서 담배를 피웠고 경보음이 울렸다. 그는 "내리자마자 경찰이 대기하고 있었다. '수갑 안차냐'고 물었더니 '수갑은 무슨'이라며 바로 조사를 했다"고 했다.

그러면서 "약 때문이었다고 말할 수도 있었지만 핑계가 싫었다"며 "이유 여하를 막론하고 제 잘못이라고 했다. 변명은 하지 않겠다는 생각이었다"고 했다.