[속보] 트럼프 “호르무즈 즉각적 완전 개방 조건으로 2주 휴전”

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 이란에 대한 공격을 중단하는 데 동의했다고 밝혔다. 2주 휴전은 이란이 호르무즈 해협의 ‘즉각적이고 안전한 개방’에 동의하는 것에 전제해 이뤄지는 것이라고 트럼프는 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이것이 양쪽 모두에 적용되는 휴전이 될 것이라고 강조했다.

트럼프는 또 이란으로부터 10개 조항의 제안을 받았으며 이것이 “협상을 위한 실행 가능한 기반이 될 것으로 믿는다”며 “이란과의 장기적 평화, 중동 평화에 관한 최종 합의에 매우 근접해 있기 때문”이라고 했다. 특히 “과거 논쟁의 대상이 되었던 거의 모든 쟁점에 대해 합의에 도달했다”고 주장했는데, 이는 이란의 핵·미사일 프로그램 등을 가리키는 것일 가능성이 있다.

이에 따라 2주 휴전의 최종 성사까지는 호르무즈 해협 개방에 대한 이란의 결정이 남았다. 트럼프 대통령의 ‘2주간 공격 중단 조건부 동의’ 선언은 자신이 설정한 협상 시한 마감 1시간 30분 전에 이뤄졌다.

지난 7일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 수도 테헤란 현장에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

미국과 이란 간 협상을 중재해 온 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 협상 시한 마감 약 5시간 전에 2주간 미국은 시한을 연장하고 이란은 호르무즈 해협을 개방하며 양측이 같은 기간 휴전을 하자고 제안한 것을 수용하는 모양새를 취했다.

트럼프 대통령은 미 동부시간 기준으로 이날 오후 8시까지 이란과 합의가 되지 않으면 발전소와 교량을 비롯해 이란의 핵심 인프라 시설을 연쇄 타격하겠다고 위협해왔다.